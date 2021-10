Rinviata l’inaugurazione del percorso ciclistico Eolo Campo dei Fiori Climb

Slitta più avanti – per il momento a data da destinarsi – l’inaugurazione di Eolo CdF Climb, il percorso dedicato agli appassionati di ciclismo con partenza dallo stadio di Masnago e arrivo sul belvedere del Campo dei Fiori a Varese. La cerimonia del taglio del nastro era in calendario per lunedì 4 ottobre ma il previsto maltempo ha consigliato di spostare il vernissage.

Il tracciato, nel frattempo, è stato completato nelle sue parti: i totem nei punti di partenza e arrivo, i cartelli posizionati ogni mille metri con una serie di informazioni essenziali e la striscia blu continua a bordo strada che serve sia come traccia per i ciclisti sia come segnale di attenzione agli automobilisti. Uno degli obiettivi infatti è quello di aumentare la sicurezza di che pedala (o corre) sulla salita.