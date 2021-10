Ripartono da Fabrizio Diolaiuti gli incontri con l’autore della Bottega degli abbracci

Presentatore televisivo, giornalista e scrittore: Fabrizio Diolaiuti inaugura il 5 ottobre la nuova stagione della Bottega degli Abbracci, rubrica on line della Libreria Millestorie, libreria indipendente di Fagnano Olona che rinnova così l’appuntamento con i lettori del martedì sera per tenersi compagnia, raccontare storie e conoscere gli autori in diretta Facebook.

«Quest’anno l’orario sarà dalle 20.15 alle 20.30 per dare la possibilità a chi è al lavoro di rientrare a casa e ascoltarci mentre prepara la cena. Saranno incontri brevi ma interessanti. Sono felice di cominciare la stagione con Fabrizio Diolaiuti, volto noto della televisione nazionale che ci parlerà di cibo, di spreco e di rifiuti – spiega la padrona di casa, la libraia (e scrittrice) Laura Orsolini (in foto) – Ci trovate come sempre in diretta sulla pagina Facebook e il canale YouTube della Libreria Millestorie».

Di seguito i prossimi appuntamenti già in calendario

martedì 5 ottobre h 20.15

Fabrizio Diolaiuti

“Intervista cibo, spreco, rifiuti” – Fuorionda editore

martedì 12 ottobre h 20.15

Mariana Marenghi

“Un covo di libri, storia di una libreria indipendente” – Bookabook editore

martedì 19 ottobre h 20.15

Roberta Lucato

“Lo spirito dell’Excelsior. Delitto al grand Hotel di Varese” – Macchione editore

martedì 26 ottobre h 20.15

Daniela Mainardi

“Il mappamondo dei legami”

martedì 2 novembre h 20.15

Carla Viazzi

“La penultima mossa” – Morellini editore

martedì 16 novembre h 20.15

Alessandro Barbaglia

“Storie vere al 97%” – De Agostini

Per partecipare sarà sufficiente collegarsi alla pagina Facebook della Libreria Millestorie o sul canale Youtube martedì alle ore 20.15 dal proprio smartphone, dal pc o dal tablet.