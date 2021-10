Rissa nella notte a Gallarate intervengono gli agenti del Commissariato

Notte movimentata a Gallarate dove, attorno alle 2.45 sono intervenute le forze dell’ordine in Viale Milano. La segnalazione indicava una rissa tra alcuni giovani.

Al loro arrivo, gli agenti hanno individuato 5 persone, una ragazza di 20 anni e tre giovani tra i 19 e i 23 anni per i quali sono stati chiamati anche i soccorritori del 118. Fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze serie. Solo uno dei partecipanti è stato trasportato all’ospedale di Varese in codice verde.

Gli agenti sono intervenuti all’esterno di un locale e stanno raccogliendo elementi per comprendere la dinamica del fatto e stabilirne le responsabilità.