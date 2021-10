Sabato in Santa Croce a Busto Arsizio i funerali di Cristian Tallarida

Saranno celebrati sabato 9 ottobre alle 14, i funerali di Cristian Tallarida, il giovane bustocco di 27 anni morto in un incidente stradale la mattina di sabato 2 ottobre lungo l’A4, mentre tornava verso casa. Le esequie del giovane, figlio del consigliere comunale Orazio Tallarida, si terranno nella chiesa di Santa Croce, officiate dal parroco don Angelo Volontè.

La morte del giovane, molto conosciuto in città, ha lasciato sotto shock moltissime persone che in questi giorni hanno voluto esprimere il loro cordoglio in tanti modi al papà Orazio, alla mamma Silvia e al fratello Samuele. Anche i tifosi di Inter e Pro Patria lo hanno ricordato domenica scorsa con striscioni a ricordare la sua appartenenza al mondo del tifo calcistico milanese e bustocco.

La cerimonia sarà all’aperto per evitare assembramenti. La famiglia ringrazia tutti di vero cuore per i tanti pensieri affettuosi che ci state rivolgendo.