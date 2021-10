Hanno sacrificato la loro vita per salvare quella degli altri, a Duno una messa per i medici

Una messa per ricordare tutti i medici che hanno sacrificato la loro vita per salvare quella degli altri. Sarà celebrata a Duno nel Tempio Votivo dei Medici d’Italia sabato 16 ottobre, alle ore 16.30.

Una celebrazione organizzata, come ogni anno, dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese, che sabato sarà presieduta dal vescovo di Como, monsignor Oscar Cantoni. La messa viene celebrata in ricordo di tutti i camici bianchi caduti nello svolgimento della loro professione.

«Un momento particolare, dedicato al ricordo di quanti hanno svolto la professione medica sacrificando la vita – dichiara il presidente dell’Ordine, Giovanna Beretta -. Medici che hanno mostrato una dedizione totale al paziente, mettendo a disposizione competenza e professionalità, scienza e coscienza, nel curare la salute di uomini e donne». «A Duno ricordiamo anche i colleghi che hanno perso la vita nell’emergenza sanitaria legata al Covid non ancora superata – a partire dal presidente dell’Ordine dei Medici di Varese, dottor Roberto Stella», continua il presidente Beretta. «Il ruolo di medici e personale sanitario è stato fondamentale nel contrastare la pandemia, un tragico evento che rapidamente ha provocato in tutto il mondo vittime e morti – sottolinea il presidente dell’Ordine dei Medici di Varese -. Una presenza che ha contribuito a tenere alta la guardia nella lotta, ma che non ha fatto mai dimenticare la dimensione umana messa a dura prova dalla pandemia, senza mai rinunciare ad una prossimità e ad una partecipazione nei confronti di tale dimensione. La nostra presenza a Duno è occasione per ricordare tutto questo. Con coraggio e guardando al futuro».