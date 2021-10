Salvatore Rossi (TIM) al Festival dello Sviluppo sostenibile: “Efficientare i consumi significa anche risparmiare”

Salvatore Rossi, Presidente di TIM e di Fondazione TIM, ha partecipato all’evento di chiusura del Festival dello Sviluppo sostenibile organizzato da Asvis, confermando l’impegno per la sostenibilità del Gruppo TIM, che si posiziona tra gli operatori più diffusi del Paese grazie alle sue elevate prestazioni ed affidabilità. “Un’impresa può occuparsi di sostenibilità in due modi – dichiara Salvatore Rossi – in maniera retorica, dando per assunto che ciò rappresenti un costo irrimediabile, oppure in maniera pratica, riconoscendo che lo sviluppo sostenibile possa rappresentare un vantaggio economico”.

Salvatore Rossi sottolinea infatti le azioni concrete intraprese da TIM per lo sviluppo sostenibile, sviluppo che gioca un ruolo centrale all’interno della strategia del Gruppo, con obiettivi pluriennali misurabili: “TIM è tra le aziende italiane che consumano più energia nel Paese ed efficientare i consumi significa anche risparmiare. Nel 2020 ha erogato 4 milioni di euro sostenendo 14 progetti legati alla pandemia e cercando di mettere a riparo le classi sociali più fragili e maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria”.

Nel corso della presidenza di Salvatore Rossi, TIM inserita nell’indice MIB ESG

Sotto la guida di Salvatore Rossi, TIM raggiunge un nuovo traguardo in ambito sostenibilità ed entra a far parte del nuovo indice MIB ESG lanciato da Euronext e Borsa Italiana, dedicato alle aziende Blue chip quotate in Italia che presentano le migliori pratiche in ambito sociale, ambientale e di governance (ESG). L’indice combina la misurazione della performance economica con gli impatti ESG, in linea con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite.

In questo ambito, Salvatore Rossi presiede il Comitato endoconsiliare di sostenibilità di TIM, costituito per consolidare la Governance della sostenibilità del Gruppo. Il Comitato svolge compiti consultivi, propositivi, di monitoraggio e istruttori, a supporto delle attività per accelerare l’implementazione degli impegni ESG in termini di posizionamento, obiettivi, processi, iniziative specifiche di TIM e del Gruppo.

Salvatore Rossi continua così il suo mandato che porterà TIM verso un futuro più sostenibile, con l’azienda che ha posto l’elaborazione di progetti di innovazione tecnologica in linea con principi ESG al centro del Piano strategico 2021-2023. Ne sono un esempio il Cloud di Noovle (Società Benefit del Gruppo), le soluzioni per lo sviluppo delle smart-city e della smart agriculture, oltre ai progetti per l’inclusione e la crescita delle competenze digitali come Operazione Risorgimento Digitale e 4Weeks 4Inclusion. A inizio anno, infine, è stato inoltre collocato con grande successo il primo Sustainability Bond TIM, con un controvalore da circa un miliardo di euro.