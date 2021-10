Samarate si illumina in occasione della giornata della nevralgia del trigemino

Ieri, giovedì 7 ottobre, in occasione della giornata internazionale dedicata alla nevralgia del trigemino, l’amministrazione di Samarate ha partecipato al progetto “Illuminiamo Italia” dell’associazione Annet per dare un piccolo segno agli ammalati presenti in Italia. Si lotta per avere un giusto riconoscimento ed un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per pazienti invisibili, illuminando luoghi dell’Italia il 7 ottobre 2021.

All’iniziativa partecipa anche la città di Samarate che, ieri sera e per tutto il weekend, illuminerà con il colore turchese la torretta di Villa Montevecchio e l’ingresso di Casa Mauri, sede degli Uffici Servizi Sociali e della Polizia Locale.

«La nevralgia del trigemino è una condizione dolorosa cronica che colpisce il nervo trigemino, il nervo che porta al cervello le informazioni percepite a livello del volto. Spesso basta una piccola stimolazione per scatenare un dolore lancinante. Al momento, esistono solamente diversi trattamenti che aiutano a ridurre il fastidio provato. A soffrirne sono soprattutto le donne e le persone al di sopra dei 50 anni», ha spiegato Nicoletta Alampi, assessora ai Servizi sociali, «Questa giornata è nata per sensibilizzare la cittadinanza e far conoscere questa patologia invisibile e invalidante; anch’io ne sono venuta a conoscenza grazie alla nostra concittadina Barbara che convive con questa patologia debilitante. Sono convinta che il conoscere è indispensabile per aiutarci a non aver paura delle “diversità” o “stranezze” che possiamo incontrare nella vita di tutti i giorni, in posta, al supermercato, al lavoro. I cittadini troveranno sempre nella nostra amministrazione ascolto, collaborazione e confronto per sensibilizzare la cittadinanza su qualsiasi tematica utile all’arricchimento umano di ognuno di noi»