Scontro fra quattro tir, un morto sull’autostrada A4

Grave incidente stradale questa mattina, poco prima delle 6, in autostrada, sulla A4, Venezia-Torino, sulla tratta Brescia Centro – Brescia Ovest. Per cause ancora in corso di accertamento quattro tir si sono tamponati. Uno dei conducenti del mezzo pesante, un uomo di 40 anni, è morto sul colpo a causa dei politraumi da schiacciamento.

Un altro degli autisti coinvolti nello scontro, un uomo di 50 anni, ha riportato invece traumi all’ addome e al bacino ed è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Brescia.

Solo ferite leggere per gli altri due conducenti dei tir che non sono stati trasportati in ospedale. Sul posto, oltre ai mezzi della Stradale, un’ automedica, due ambulanze, i vigili del fuoco e ATS A4. (foto di repertorio)