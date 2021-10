Sedici positivi a scuola nell’ultima settimana. Uno emerso grazie al tampone salivare

Sono 16 gli studenti o operatori scolastici risultati positivi nell’ultima settimana. Si tratta di 3 contagi nel ciclo dell’infanzia, 6 in quello della primaria, 4 alle medie e 3 alle superiori. I casi hanno fatto scattare la quarantena per 358 studenti a cui si aggiungono 51 operatori.

La scorsa settimana erano 14 in tutto i casi: un positivo asintomatico è stato individuato grazie alla campagna di screening a campione. I salivari distribuiti a oltre 400 tra alunni del primo ciclo hanno evidenziato un contagio tra i ragazzi delle medie.

Il campione, effettuato ancora dagli operatori di Ats Insubria, verrà svolto direttamente dalle famiglie degli alunni nella prossima attività. Per questo motivo, Ats Insubria ha realizzato un video in cui vengono spiegate come si effettua il test salivare e come lo si conserva per portarlo a scuola, dove viene collocato un contenitore di Ats Insubria. Poche mosse semplici per rendere più automatica questa attività di sorveglianza.