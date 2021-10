Una serata per scoprire l’Ice Swimming con il campione Paolo Chiarino

Il CAI di Olgiate Olona, in collaborazione con Area101 e Quattro Stprl (società tra professionisti di consulenza giuslavoristica), con il patrocinio del comune di Olgiate Olona organizzerà una serata con un campione di Ice Swimming Paolo Chiarino presso il cinema teatro nuovo di Olgiate Olona.

Ha attraversato lo Stretto di Bering, nuotato nel Perito Moreno, nel Mare di Barents, al Circolo Polare Artico, in Siberia in inverno, nel Lago Bajkal e in Antartide. Paolo mostrerà i video delle sue avventure e ci racconterà le sue esperienze e si parlerà con lui del valore della volontà, della fatica e della resilienza nello sport, nel lavoro e nella vita di tutti i giorni.

L’appuntamento è per le venerdì 15 ottobre 2021 alle ore 21.00 al Cinema Teatro Nuovo Area 1010 di via Bellotti 22 ad Olgiate Olona. Per prenotare un posto potete cliccare qui