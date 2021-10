Serie D: altro tonfo per il Legnano, un punto per la Castellanzese

Termina senza vittorie questa intensa settimana di Serie D con Legnano e Castellanzese che nel Girone B non riescono a conquistare dei successi. Se la Castellanzese pareggia 1-1 a Ponte San Pietro, va decisamente peggio al Legnano che cade con un pesante 4-0 a Desenzano.

DESENZANO C. – LEGNANO 4-0

Brutta sconfitta per il Legnano, che in casa del Desenzano subisce una pesante sconfitta per 4-0, il secondo ko di queste dimensioni per i lilla in poche settimane dopo quello subito incassato dal Breno. In riva al Garda la squadra di mister Marco Sgrò va sotto al 19’ per il calcio di rigore trasformato al 19’ da Marangon. Prima dell’intervallo il raddoppio è a firma di Aliu. Nella ripresa il 3-0 arriva al 35’ con Campagna mentre nel finale l’ultimo acuto è ancora di Aliu per il definitivo 4-0 che condanna il Legnano.

TABELLINO DESENZANO CALVINA-LEGNANO 4-0 (2-0)

Marcatori: 19’ pt rig. Marangon (DC), 46’ pt Aliu (DC), 35’ st Campagna (DC), 46’ st Aliu (DC)

DESENZANO C. (4-2-3-1): Sellitto; Agazzi, Munaretto, Giani, Perotta (20’ st Pinardi); Campagna (46’ st Iossa), Carta (13’ st Ricozzi); Gerevini (32’ st Boscolo Berto), Marangon (9’ st Franzoni), Ruffini; Aliu. A disposizione: Rovelli, Turlini, Ricciardi, Malandrino. Allenatore: Michele Florindo

LEGNANO (4-1-4-1): Russo; Caradonna (1’ st Robbiati), Bini, Bettoni, De Stefano (20’ st Barazzetta); Confalonieri; Bingo (1’ st Beretta), Bertoli, Ronzoni, Gasparri; Ravasi. A disposizione: Tamma, Barbui, Gambino, Moracchioli, Bertonelli, Grosso. Allenatore: Marco Sgrò

ARBITRO: Senthuran Lingamoorthy di Genova (Mirarco e Caldarola)

AMMONITI: Perotta (DC), Ronzoni, Bini (L) CORNER: 1- 4;RECUPERO: 3’ + 2’

PONTE SAN PIETRO – CASTELLANZESE 1-1

Alla seconda partita arriva il primo punto per Corrado Cotta da allenatore della Castellanzese. I neroverdi pareggiano 1-1 in casa del Ponte San Pietro e si prendono un punto che dà morale dopo un periodo difficile.

La squadra di mister Cotta è passata in vantaggio al 41’ grazie alla girata di testa di Colombo su assist di Ferrandino. Nella ripresa però i padroni di casa trovano il pari al 22’ grazie a Cerini, che mette in rete su azione d’angolo. Dopo un lungo digiuno la Castellanzese torna così a fare punti, anche se uno solo, salendo a 4 punti in classifica. Non è molto, ma un punto di partenza.

TABELLINO PONTE SAN PIETRO-CASTELLANZESE 1-1 (0-1)

Marcatori: 41′ Colombo (C), 22′ st Cerini (P)

Ponte San Pietro: Rota S., Salvi, Cerini, Lionetti (1′ st Signori), Costa, Alborghetti, Ruggeri, Longo (12′ st Berardelli), Capelli, Malinverno, Berbenni (26′ st Kritta). A disposizione: Remondini, Zonca, Maffi, Kritta, Cretti, Rota L., Signori, Bugini, Berardelli. Allenatore: Curioni.

Castellanzese: Cincilla, Compagnoni, Perego (14′ st Baldan), Alushaj, Micheli (43′ st Mazzola), Colombo, Ferrandino (43′ st Mei), Gazzetta (29′ st Tramutoli), Piran, Mandelli, Melli. A disposizione: Asnaghi, Sestito, Mazzola, Mei, Tramutoli, Falzoni, Manfrè, Baldan, Baldazzi. Allenatore: Cotta.

Arbitro: Catanzaro di Catanzaro (Licari di Marsala e Currucciu di Parma)

Ammoniti: Longo (P), Lionetti (P), Perego (C), Salvi (P), Cerini (P).

SERIE D GIRONE B – VIII GIORNATA

Arconatese – Real Calepina 2-1; B. Olginatese – Breno 0-0; Brusaporto – Sangiuliano City 1-0; Desenzano C. – Legnano 4-0; Caravaggio – Sporting Franciacorta 1-1; Casatese – Crema 2-0; Folgore Caratese – Villa Valle 2-2; Ponte San Pietro – Castellanzese 1-1; Sona – Virtus CBg 1-1; Vis Nova – Leon 0-1.

CLASSIFICA: Desenzano C. 18; Casatese, Sangiuliano City 16; Arconatese 15; Sona 14; Brusaporto, Virtus CBg 13; Folgore Caratese, Breno, Caravaggio, B. Olginatese 12; Legnano, Leon 11; Ponte San Pietro, Sporting Franciacorta 8; Castellanzese, Crema, Vis Nova 4; Real Calepina 3.