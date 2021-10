Serie D: Castellanzese ancora ko, il Legnano vince nel finale

Trasferte vicine ma umori opposti per Legnano e Castellanzese. I lilla vincono 4-3 in casa della Brianza Olginatese e tornano alla vittoria dopo il pesante ko subito contro il Breno. Quarta sconfitta di fila invece per la Castellanzese, battuta 2-1 a Casatenovo dalla Casatese dei tanti ex, mister Achille Mazzoleni compreso.

B. OLGINATESE – LEGNANO 3-4

Una gara dalle tantissime emozioni a Olginate ma che vede uscire dal campo con i tre punti il Legnano, capace di mettere a segno la zampata della vittoria nel finale e vincere 4-3.

Gara che è iniziata con il piede giusto per i ragazzi di mister Sgrò, passati in vantaggio al 7’ con Ravasi e avanti 2-0 al 29’ grazie a Confalonieri. Nella ripresa però la reazione dei padroni di casa porta ai gol di Cavagna su rigore al 5’ e al 2-2 momentaneo di Ekuban al 10’. Il Legnano rimette avanti la testa al 17’ con Ronzoni, l’Olginatese pareggia ancora al 34’ con Panzetta ma al 45’ è Barazzetta a siglare il definitivo 4-3 e far gioire i lilla.

CASATESE – CASTELLANZESE 3-1

Quarta sconfitta in fila per la Castellanzese e quinta nelle prime sei gare di campionato. A punire i neroverdi questa volta è stata la Casatese dei tanti ex guidati da mister Achille Mazzoleni. Gara indirizzata sin dai primi minuti dai lecchesi, che all’8’ passano in vantaggio con Pontiggia. Nella ripresa è Fusi, uno dei tanti ex, a siglare il 2-0 al 9’. Capitan Colombo su rigore prova a dare speranze ai suoi al 33’ ma a chiudere i conti arriva il 3-1 di Recino al 40’.