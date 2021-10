Serie D: Legnano a Desenzano, Castellanzese a Ponte San Pietro

Dopo il turno infrasettimanale la settimana del Girone B di Serie D si chiuderà con l’ottava giornata domenica 24 ottobre (ore 15.00). Giornata in viaggio per Legnano e Castellanzese, attesi rispettivamente a Desenzano e Ponte San Pietro.

DESENZANO C. – LEGNANO

Trasferta ostica per il Legnano che sarà atteso dal Desenzano Calvina, una delle candidate alla vittoria del campionato e squadra ricca di talento. I lilla arrivano dal pari contro la Casatese e vuole dimostrare di valere le prime della classe anche in riva al Garda. Il Desenzano arriva invece dalla vittoria di Castellanza che lo ha proiettato al secondo posto in solitaria al girone.

PONTE SAN PIETRO – CASTELLANZESE

Seconda gara sulla panchina della Castellanzese per Corrado Cotta, che cercherà di conquistare i suoi primi punti da allenatore neroverde a Ponte San Pietro. I bergamaschi, squadra che da anni frequenta la Serie D e che sa come sfruttare al meglio il proprio campo casalingo, dopo un inizio a singhiozzo sembra aver trovato la giusta quadra e il pari in rimonta 2-2 in casa della capolista Sangiuliano City ne è la controprova.