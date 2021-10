Serie D: il Legnano riprende la Casatese in 10, Castellanzese ancora ko

Un pareggio positivo per il Legnano, un’altra sconfitta per la Castellanzese. È questo il resoconto del turno infrasettimanale del Girone B di Serie D. Per i lilla un 1-1 contro la Casatese raggiunto nonostante l’inferiorità numerica per più di un tempo. Al “Provasi” invece si prende i tre punti il Desenzano grazie al 2-1 finale.

LEGNANO – CASATESE 1-1

Nel turno infrasettimanale i lilla pareggiano 1-1 contro la Casatese, al “Provasi” passa 2-1 il DesenzanoSi ferma sul pari il Legnano, ma è un punto che la squadra di mister Marco Sgrò si mette in tasca al termine di una prestazione gagliarda. Termina 1-1 a Caronno Pertusella contro la Casatese di mister Achille Mazzoleni ma i lilla, dopo essere rimasti in 10 uomini per l’espulsione di Di Lernia al 43’ del primo tempo e aver subito il gol di Recino a inizio ripresa, riprendono i lecchesi al novantesimo grazie alla rete di capitan Gasparri.

Legnano-Casatese 1-1 (0-0) Marcatori: st: 2’ Recino (C) , 45’ Gasparri (L). Legnano: Russo, Caradonna (40’ st Barazzetta), Moracchioli (27’ st De Stefano), Bini, Bettoni, Di Lernia, Confalonieri, Beretta (45’ st Bingo, 45’st Robbiati), Ravasi, Ronzoni( 27’ st Bertoli), Gasparri. A disposizione: Tamma, Barbui, Bertonelli, Gambino. All.: Sgró Casatese: Trabattoni, Videkon, Ghilardi, Roma (37’ st Morlandi), Perego, Pirola, Sassella (27’ st Fusi), Mecca, Recino, Isella, Pontiggia (37’ st Masini). A disposizione: Pirola, Morganti, Vitale, Comberiati, Coscarella, Sala. All.:: Mazzoleni Arbitro: sig. Maccarini di Arezzo (Magherini-Puccini) Espulso Di Lernia (L) al 43′ per doppia ammonizione

CASTELLANZESE – DESENZANO C. 1-2

Inizia con una sconfitta l’avventura di Corrado Cotta da allenatore della Castellanzese. Al “Provasi” è il Desenzano Calvina a prendersi i tre punti grazie al 2-1 finale. Vantaggio ospite nel primo tempo con Aliu al 28’, nella ripresa però i neroverdi riescono a rimettere in equilibrio la gara con Compagnoni al 22’ ma la beffa finale per Alushaj e compagni arriva al 46’ con la rete di Aliu che permette ai bresciani di portarsi a casa i tre punti.

CASTELLANZESE – DESENZANO C. 1-2 (0-1) Marcatori: 28′ Aliu (D), 22′ st Compagnoni (C), 46′ st Aliu (D) Castellanzese: Cincilla, Compagnoni, Perego, Alushaj, Micheli, Colombo, Ferrandino, Piran, Mandelli (48′ st Manfrè), Cattaneo (4′ st Gazzetta), Melli. A disp.: Snaghi, Sestito, Gazzetta, Mazzola, Mei, Tramutoli, Falzoni, Manfrè, Baldazzi. All. Cotta. Desenzano Calvina: Sellito, Agazzi, Malandrino (18′ st Campagna), Carta (33′ st Munaretto), Giani, Boscolo Berto, Gerevini (21′ st Franzoni), Pinardi, Aliu, Marangon (31′ st Ferrari), Ruffini. A disp.: Rovelli, Turlini, Munaretto, Ndoci, Ricciardi, Iossa, Campagna, Franzoni, Ferrari. All. Florindo. Arbitro: Romaniello di Napoli (Cusumano e Gatto di Collegno) Ammoniti: Melli (C), Carta (D), Pinardi (D), Micheli (C), , Manfrè (C).

SERIE D GIRONE B – VII GIORNATA

Breno – Brusaporto 1-3; Castellanzese – Desenzano C. 1-2; Crema – B. Olginatese 0-1; Legnano – Casatese 1-1; Leon – Folgore Caratese 2-5; Real Calepina – Caravaggio 0-2; Sangiuliano City – Ponte San Pietro 2-2; Sporting Franciacorta – Sona 2-2; Virtus CBg – Vis Nova 2-1; Villa Valle – Arconatese.

CLASSIFICA: Sangiuliano City 16; Desenzano C. 15; Casatese, Sona 13; Arconatese, Virtus CBg 12; Legnano, Breno, Folgore Caratese, Caravaggio, B. Olginatese 11; Brusaporto 10; Leon 8; Ponte San Pietro, Spoting Franciacorta 7; Villa Valle 5; Cream, Vis Nova 4; Castellanzese, Real Calepina 3.