Servizi online ampliati per i centri per l’impiego e il collocamento mirato ai disabili della Provincia di Varese

Durante i mesi di emergenza sanitaria, i Centri per l’Impiego e il Collocamento Mirato Disabili della Provincia di Varese hanno continuato a svolgere le loro attività con l’erogazione dei servizi in modalità online e, laddove necessario per approfondire le situazioni, ricevendo l’utenza previo appuntamento.

I cittadini hanno valutato questa esperienza con molta soddisfazione per la rapidità di evasione delle richieste, l’eliminazione delle lunghe attese agli sportelli, l’abbattimento dei costi di trasporto e la possibilità di avere attenzione esclusiva e personalizzata in base alle proprie esigenze.

Per queste motivazioni, sulla base della sperimentazione del 2020 e del 2021, si ritiene di potenziare l’utilizzo delle modalità operative online e l’accesso ai servizi per via telematica, mantenendo anche la possibilità di ricevimento previo appuntamento mirato e dedicato al singolo utente per cui è necessario un incontro in presenza.

I servizi dei Centri per l’Impiego continuano quindi a essere accessibili o via telematica o su appuntamento, e, dal 15 ottobre, al cittadino che dovesse presentarsi spontaneamente presso i Centri per l’Impiego o il Collocamento Mirato Disabili (nella fascia oraria dedicata dalle 9.30 alle 10.30 dal lunedì al venerdì), verranno fornite tutte le informazioni per fissare un eventuale appuntamento o le spiegazioni necessarie ad accedere autonomamente ai servizi in modalità telematica.

Si invitano i cittadini a contattare il Centro per l’Impiego di competenza o il Collocamento Mirato Disabili via mail o via telefono (consultare il sito della Provincia di Varese http://www.provincia.va.it/CPIsedi), al fine di evitare ogni possibile assembramento o contatto in un periodo ancora definito dall’emergenza sanitaria.

Si ricorda che i Centri per l’Impiego e il Collocamento Mirato Disabili della Provincia di Varese erogano i seguenti servizi (vedi anche: http://www.provincia.va.it/centro-per-l-impiego):

Servizi amministrativi

C2 Storico, elenco COB, UNILAV, Stato Occupazionale

Convalida Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) – NASPI/Dis-Coll

Servizi di Politiche Attive

Sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato (PSP)

Orientamento al lavoro: incontri e webinar

Servizio di preselezione

domanda/offerta di lavoro per le aziende e per i cittadini:

ricerca di personale

risposta alle offerte di lavoro e di tirocinio pubblicate dai Centri per l’Impiego

Servizio tirocini

Ricerca di tirocinanti

Attivazione di tirocini