“Servono subito telecamere nei punti di accesso alla stazione di Luino”

«Entrano dal passaggio a livello nella zona di via Voldomino, non presidiato e privo di telecamere. E poi fanno quello che vogliono».

Dopo l’ultimo allarme che conteneva un sos alla società civile per domandare maggiore vigilanza su di una zona calda della città, la stazione appunto, il presidente dell’associazione Verbano Express Emilio Gobbato, 72 anni, pensionato, ex lavoratore in Ticino, chiede aiuto anche alle istituzioni per fermare la raffica di atti vandalici che in questi mesi hanno afflitto le nove carrozze “svizzerette“ posizionate in alcuni binari della stazione luinese.

«Un tempo c’era più personale delle ferrovie, la stazione risultava più presidiata, viva. Ora non c’è più nessuno, neppure la Polfer, tanto che per fare denuncia ci siamo dovuti rivolgere a Milano». Una situazione insostenibile che per l’associazione si traduce in centinaia di euro da spendere per rimettere in sesto le carrozze storiche utilizzate per i viaggi in Svizzera e le iniziative che con la riapertura dopo i lockdown si possono nuovamente organizzare.

«Qui ne abbiamo viste di ogni: dai ragazzini che lanciano i sassi contro le carrozze, agli sbandati che forzano serrature e addirittura catene per entrare e fare i loro comodi. Adesso basta, siamo davvero esasperati. Non è giusto che il lavoro di decine di volontari che hanno profuso in questa associazione migliaia di ore per mantenere viva una associazione unica in Lombardia sia vanificato da questa situazione. Chi di dovere intervenga alla svelta».