Sesta giornata di Eccellenza, riflettori accesi su Sestese – Varesina

Il campionato di Eccellenza è pronto per scendere in campo per la sesta giornata. Il Girone A scenderà in campo domenica 24 ottobre (ore 15.30) e vedrà come match più interessante quello di Sesto Calende tra la Sestese e la Varesina.

La Castanese, prima in classifica, proverà a conservare la testa della graduatoria contro il Gavirate.

Impegno in trasferta per la Vergiatese che sarà ospite del Club Milano mentre il Verbano alla “Bombonera” attenderà il Pavia.