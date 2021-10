Sfilate e musica per la Festa di Halloween a Caronno Varesino

Ancora una festa per la tensostruttura di via Diaz dove il Comune di Caronno Varesino propone una Festa di Halloween sabato 30 ottobre con concerto e sfilata in maschera dedicata ai ragazzi delle scuole.

Le danze iniziano alle 20.45 con la musica dal vivo dei 2Two Generations mentre Stefy la strega proporrà ai giovani partecipanti un laboratorio creativo a tema.

Durante la serata spazio al classico Dolcetto o scherzetto e anche alla presentazione della collezione autunno inverno di Annie’s prima della premiazione delle maschere più belle delle serata.

Per i maggiori di 12 anni sarà necessario esibire il Green Pass.