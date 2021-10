Si avvicina l’obbligo del Green Pass, due appuntamenti di protesta a Busto Arsizio

La data fatidica del 15 ottobre, in cui entrerà in vigore l’obbligo di green pass su tutti i luoghi di lavoro, si avvicina. A Busto Arsizio da settimane si tengono manifestazioni e incontri in piazza con esperti, organizzati dall’assemblea popolare Busto Arsizio.

Questo sabato raddoppiano lo sforzo e indicono due appuntamenti intrecciati. Di seguito il programma

ore 15:00 in piazza Santa Maria:

MICROFONO APERTO!

Vieni a dire la tua! Puoi parlare delle tue esperienze personali, di come l’infame green pass sta complicando la tua vita già difficile, di come stai reagendo a questi soprusi o dei cambiamenti che vorresti vedere nel mondo e nella società! Puoi intervenire anche se la tua idea è opposta alla nostra, se sei pronto a dialogare in maniera rispettosa.

Siccome non ci rintaniamo in casa come sorci come vorrebbe Burioni (che poi secondo noi i sorci si divertono un casino, sicuramente più di lui) ci porteremo gli strumenti musicali per spezzare la pesantezza di questo periodo e goderci un momento di aggregazione, condivisione e anche, perché no, divertimento!

Abbiamo il gazebo montato, un piccolo impianto audio e i microfoni, non ci manca nulla perché sappiamo AUTOGESTIRCI!

Ore 17:00 in piazza San Giovanni:

CORTEO PER LE STRADE CITTADINE!

Saremo di nuovo in strada a dire un fermo e sonoro NO a tutti i ricatti e a tutte le coercizioni, a dire che le intimidazioni di uno stato tirannico non ci fanno paura! Ormai è chiaro che chi dovrebbe tutelarci non vuole il nostro bene ma solo la nostra schiavitù, ci vuole terrorizzati in modo da essere sempre disponibili, obbedienti e servili. Non siamo nati per subire ma per realizzarci come esseri umani, per cooperare, magari anche per entrare in conflitto, per crescere tutte e tutti insieme.