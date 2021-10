Si ribalta e rimane incastrato sotto l’escavatore a Osogna, muore un operaio

Nella serata di lunedì 11 ottobre, poco dopo le 20 in via Industria a Osogna, un 40enne operaio portoghese domiciliato nel Bellinzonese ha avuto un incidente con l’escavatore che stava utilizzando sul lavoro.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, il mezzo meccanico si è ribaltato e l’uomo è rimasto incastrato sotto lo stesso. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i pompieri di Biasca per liberare l’uomo e i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega, che dopo aver prestato le prime cure all’uomo lo hanno elitrasportato all’ospedale.

Il quadro clinico è apparso da subito molto grave e l’uomo, una volta arrivato in ospedale, è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

(articolo aggiornato alle ore 23.30 di lunedì 11 ottobre)