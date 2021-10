Silvia Priori e Roberto Gerbolès aprono la stagione dell’Eco Teatro di Milano

Silvia Priori e Roberto Gerbolés portano a teatro la tragedia di William Shakespeare “ Giulietta e Romeo”.

Saranno i protagonisti della “più bella storia d’ amore mai raccontata!”

Due le serate in calendario: sabato 9 ottobre – ore 20:45 e domenica 10 ottobre – ore 16:00 presso L’Eco Teatro di via Fezzan, 11 – Milano.

Il testo e la regia sono degli stessi Silvia Priori e Roberto Gerbolès, musiche di Robert Gorick, le scene di Roberto Gerbolès, costumi di Primavera Ferrari e Vittoria Papaleo. La produzione è del Teatro Blu.

«Uno spettacolo che parla ai giovani – spiegano i due interpreti – dedicato a loro, alle loro passioni, ai vuoti e ai pieni delle loro anime tormentate. Ecco perché Teatro Blu chiama gli studenti dell’Università degli Studi dell’Insubria di Varese a partecipare attivamente attraverso la realizzazione di interviste agli artisti, dirette facebook, backstage e incontri col pubblico. Due giornate per vivere una nuova esperienza d’amore, in cui i giovani verranno calati nelle trame più intime della pièce, per incontrarsi e interrogarsi, per ribellarsi ai pregiudizi che innalzano muri e dividono le persone, per scoprire che l’amore è una cosa meravigliosa che ci eleva verso l’ alto e che amare e lasciarsi amare è l’ unica cosa che conta! E se foste voi Romeo o Giulietta cosa cambiereste nella storia? Quale sarebbe il vostro finale? Venite a teatro e fatecelo sapere!»

Il TEATRO BLU DI VARESE apre la Stagione di EcoTeatro

Per prenotazioni: biglietteria@ecoteatro.org – 02 82773651 345 5828597