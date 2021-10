Sindaci riconfermati a Varese e Caronno Pertusella e la truffa della pay tv, nel podcast del 18 ottobre

Le principali notizie di lunedì 18 ottobre

Il sindaco uscente Davide Galimberti è stato riconfermato alla guida dell’amministrazione comunale di Varese. Lo spoglio del ballottaggio ha dato un risultato netto confermando il primo cittadino con oltre del 53% dei consensi. Nulla da fare per Matteo Bianchi, candidato del centrodestra che si è fermato al 46 per cento. “Un premio per il lavoro di questi cinque anni e che proseguiremo nei prossimi anni coinvolgendo tutte le forze” ha dichiarato Galimberti poco dopo la riconferma.

E il centrosinistra si conferma anche alla guida di Caronno Pertusella, 18mila abitanti, l’unico altro Comune al ballottaggio in provincia di Varese: Marco Giudici ha ottenuto un secondo mandato con il 53% dei voti, battendo Valter Galli, lo sfidante del centrodestra. È il terzo successo elettorale consecutivo del centrosinistra nel Comune della provincia più vicino a Milano.

Torniamo a Varese dove dal primo pomeriggio di oggi la zona delle poste centrali in viale Milano è isolata a seguito di un allarme bomba, scattato dopo una telefonata anonima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno transennato la zona ed evacuato la sede per le verifiche del caso.

Attraverso un sito internet su cui figuravano i marchi delle principali piattaforme di pay tv per film e partite di calcio, un varesino di 70 anni aveva ideato un sistema per far utilizzare contenuti criptati che venivano messi sul mercato e poi acquistati da clienti attraverso carte prepagate e bonifici. Un giro d’affari secondo la Finanza del capoluogo prealpino che avrebbe reso all’uomo – residente a Golasecca – 500.000 euro di profitti illeciti e che per questo è stato denunciato alla procura della repubblica di Milano. A finire nella rete anche 1.800 clienti del sistema, denunciati per “ricettazione“ presso le procure della repubblica competenti

