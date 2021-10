Il Sindaco chiede al Prefetto di riaprire il palazzetto al 60% per il derby Varese Milano

A seguito del nuovo decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri, gli impianti sportivi potranno avere all’aperto una capienza al pubblico del 75%, mentre al chiuso del 60%.

Dichiara il sindaco Davide Galimberti: «Un segnale importante per il mondo dello sport. Per questo motivo mi sono da subito attivato contattando il Prefetto di Varese per poter applicare il provvedimento già da questa domenica, in occasione della grande sfida per la Pallacanestro Varese nel derby con Milano, che si terrà nel Palazzetto dello Sport di Masnago, in modo che il pubblico di tifosi e appassionati possa tornare a partecipare in sicurezza da subito a uno degli sport più amati e seguiti dai varesini.

Assurdo che per poche ore non si possa vivere pienamente una partita spettacolare. Un segnale di vicinanza e rilancio del mondo sportivo, con l’auspicio di poter tornare al più presto anche al 100% di capienza».