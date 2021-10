Il sindaco di Morazzone saluta Ivone: “Il Caramamma perde il suo inventore, la comunità perde un’istituzione”

Avranno luogo venerdì 22 ottobre alle 10.30 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria i funerali di Ivone Novello, il fondatore del celebre locale Caramamma di Morazzone, scomparso ieri. (la foto è di Maddy Crombach, che ringraziamo)

La morte di Ivone ha commosso tutta la comunità: il papà di Gianfranco e Gianmarco, i due fratelli che dal 2006 sono subentrati ai genitori nella gestione del locale, era davvero una figura storica del paese. Il loro bar è da sempre il “cuore pulsante” del paese e lo è diventato ancora di più con “l’invenzione” di una bevanda che, al pari di altri prodotti varesini, è caratteristica soltanto della nostra provincia.

Secondo la leggenda l’inconsueto toponimo, “Caramamma”, deriverebbe dalle lettere di un soldato al fronte che, non avendo un indirizzo a cui spedire le lettere, le intestava proprio così: “Cara mamma, ti scrivo…”. Da questo episodio più o meno storico hanno preso nome non solo il quartiere, ma anche pizzerie e negozi e, da qualche anno, un aperitivo particolarmente gettonato. Ed è all’ora dell’aperitivo che il locale, già frequentato per tutta la giornata, si anima davvero: chi assaggia il Caramamma difficilmente si ferma al primo giro, anche perché il prezzo è davvero basso. Per provare l’originale aperitivo arrivano clienti da ogni parte della provincia.

Anche il sindaco Maurizio Mazzucchelli ha voluto ricordarlo oggi, andando a pescare nella sua memoria di bambino: «”Molti sono i ricordi personali che affiorano pensando ad Ivone, tutti legati al suo Caramamma: non solo un bar ma un luogo di ritrovo per diverse generazioni di morazzonesi. Molti ricorderanno che la bocciofila aveva sede in un locale del bar e i miei ricordi partono proprio da lì: poco più che bambino, affascinato dal gioco e accompagnato dal mio papà – uno tra gli amici di Ivone – spesso andavo a vedere le gare serali ma anche le partite tra amici con le inevitabili ed amabili discussioni e Ivone sempre pronto a sedare gli animi con la sua fine ironia.

Nonostante non fossi un frequentatore abituale, grazie alla stima reciproca che è nata nel tempo, abbiamo condiviso la passione per la politica locale che lo ha portato a candidarsi nella prima esperienza elettorale cui il gruppo de “Il paese che Vorrei” ha partecipato, segno di una attenzione e di una passione per la propria comunità e per il proprio paese che ha sempre vissuto dietro al banco con la moglie e poi con i figli.

Certo, la fama è arrivata con l’aperitivo Caramamma, miscela la cui genesi non è stata priva di ostacoli, tutti superati grazie alla sua determinazione, ma il è il suo carattere, apparentemente burbero e in realtà docile, che ha costruito il successo del bar, potendo sempre contare sul supporto dalla instancabile moglie Angela.

Il Caramamma perde il suo inventore, la comunità morazzonese perde una istituzione.

Vorrei stringere Angela, Gianfranco e Giannarco in un simbolico abbraccio con tutta la comunità che rappresento: saluteremo insieme Ivone, lo ricorderemo nel nostro cuore ringraziandolo per ciò che ha rappresentato per ciascuno e non mancheremo di bere un Caramamma alzando i calici!»