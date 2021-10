Sinistra Italiana Busto Arsizio condanna l’attacco squadrista alla Cgil di Roma

L’assalto squadrista da parte di elementi legati al neofascismo romano alla sede della Cgil, durante la manifestazione dei no Green Pass di sabato, sta suscitando numerose reazioni di sdegno e preoccupazione per l’aumento del tasso di violenza durante questo tipo di manifestazioni, sempre più infiltrate da elementi legati a Forza Nuova e altre formazioni di estrema destra. Di seguito il comunicato di Sinistra Italiana Busto Arsizio.

Ci risiamo, mentre Mimmo Lucano viene condannato a 13 anni per il reato di “umanità”, nel nostro Paese avanza a grandi passi e con atti violenti e spettacolari la Destra, impunemente.

La sezione di Busto Arsizio di “Sinistra Italiana” vuole esprimere la più ferma condanna in merito all’attacco squadrista subito dalla CGIL nazionale a Roma. Ci stringiamo altresì attorno a tutti i compagni e ai lavoratori che hanno nella Confederazione Generale Italiana del Lavoro un punto di riferimento, una garanzia di tutela dei propri diritti e un aiuto concreto nella propria esistenza.

Questo attacco è un attacco alla democrazia, ai diritti di migliaia di donne e uomini che credono in un mondo diverso, fatto di inclusione, di giustizia sociale, di equità e di solidarietà.

In un clima politico sempre più polarizzato, l’autorizzazione di manifestazioni guidate da Forza Nuova e da altri gruppi fascisti hanno esacerbato un clima già messo a dura prova dalla pandemia e dalla crisi lavorativa che sta attraversando il Paese. Per questo il nostro augurio è che la Magistratura porti a galla i responsabili di questo vile attacco, e agisca irreprensibilmente con una condanna esemplare. Perché la fiducia nella giustizia e nella democrazia passa da atti concreti volti a tutelare la sicurezza, i diritti, l’esistenza di tutti i cittadini.

Solidarietà dunque alla CGIL e a tutto l’universo di umanità che vi gravita intorno; condanna unanime da parte di Sinistra Italiana di Busto Arsizio per l’attacco e, infine, una speranza: che la sistematica violenza squadrista e il clima di terrore che questa porta con sé faccia comprendere alla popolazione il vero volto fascista, elitario, razzista, xenofobo e discriminatorio della Destra italiana.

La paura di un mondo migliore alberga sempre nei cuori di qualcuno: questo ne è il vergognoso risultato…

Davanti a questi atti terroristici, ora e sempre RESISTENZA!