Slitta a febbraio il referendum sull’unione di Bardello, Bregano e Malgesso

Slitta a febbraio il referendum consultivo per la fusione dei tre comuni Bardello, Bregano e Malgesso.

Un ritardo nello svolgimento delle procedure previste ha costretto i tre sindaci a ricominciare il cammino burocratico. La mancanza di una figura determinante come quella del segretario comunale ha creato non pochi ostacoli ai tre amministratori e le pratiche per arrivare alla consultazione il 12 dicembre non rispettavano la tempistica.

Nella serata di ieri, lunedì 11 ottobre, si sono svolti i tre consigli comunali per l’approvazione dell’avvio dell’iter. È in fase di definizione il calendario degli incontri con le parti sociali, il volontariato e le imprese, mentre le tre conferenze pubbliche si svolgeranno il 21 ottobre a Bregano, il 22 a Bardello e il 23 a Malgesso. Alla riunione di Bardello parteciperà anche il sindaco di Maccagno con Pino Fabio Passera, il primo ad aver condotto la fusione di comuni in provincia.

I tre sindaci, Lucano Puggioni di Bardello, Alessandro Granella di Bregano e Giuseppe Iocca di Malgesso sono in attesa di una nuova data definita da Regione Lombardia. Al momento, l’unica certezza è che la consultazione si terrà a febbraio.