Soccorritori lungo l’Olona tra Castellanza e Legnano: si cerca una persona

Operazioni di ricerca lungo le sponde dell’Olona tra Castellanza e Legnano nel primo pomeriggio di oggi, martedì 5 ottobre, per una persona dispersa che si teme sia finita nelle acque. Impiegato anche un elicottero che ha sorvolato la zona per rintracciare la donna scomparsa. L’allarme è partito a seguito del ritrovamento di un’auto parcheggiata in prossimità del fiume (sul territorio castellanzese).

L’elicottero dei Vigili del fuoco di Malpensa, il “Drago 141”, ha sorvolato il fiume tra Castellanza e Legnano. Le operazioni si sono estese sul territorio legnanese: nello specifico è stato monitorato il fiume all’altezza del Castello di Legnano e anche nell’area ex Bernocchi.

Sul posto del ritrovamento del mezzo, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Legnano e i carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio. Per eseguire le ricerche nelle acque dell’Olona, che attualmente è in piena a causa delle forti precipitazioni, sono arrivati anche i sommozzatori dal Provinciale di Milano.