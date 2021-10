Società Benefit e fondi europei, un convegno a Busto Arsizio per parlarne

Giovedì 21 ottobre, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, si terrà il convegno “Convegno: sostenibilità e recovery plan, Green New Deal Eu – La Società Benefit, lo strumento per accedere ai fondi europei ed italiani”, organizzato da A&A Studio Legale, Re-solution Hub SBr.l. e Taras Consulting presso la Sala Tramogge – Molini Marzoli Massari a Busto Arsizio.

La Società Benefit è una nuova forma giuridica d’impresa entrata in vigore in Italia a partire dal 1° gennaio 2016. L’azienda, oltre a creare profitto, deve operare secondo i cardini della responsabilità, sostenibilità e trasparenza nei confronti di tutti gli attori in gioco (soci ed azionisti, società civile, clienti, fornitori, dipendenti, territorio ed altri portatori di interesse).

Attualmente esistono in Italia almeno 1.000 Società Benefit, secondo quanto dichiara Assobenefit, l’associazione nazionale per le Società Benefit. Si approfondirà che cosa vuol dire e come si fa a diventare Società Benefit, quali sono le sue caratteristiche distintive, quali sono i vantaggi fiscali e come intercettare al meglio i fondi europei ed italiani a disposizione.

Il convegno avrà un taglio molto pratico e dinamico con differenti casi di studio legati all’esperienza di alcune realtà imprenditoriali che hanno scelto di intraprendere questo nuovo processo di trasformazione.

Il convegno è tenuto da:

Marco Ceruti – Dottore Commercialista e Co-founder di Re-solution Hub SBr.l.

Gianluca Albè – Avvocato e Managing Partner di A&A Studio Legale

Marco Federzoni – Sales Director Italy Webfleet Solutions

La registrazione in presenza e in diretta streaming è obbligatoria al link www.albeeassociati.it/events

Programma

Ore 10.30 – Registrazione partecipanti in presenza

Ore 10.50 – Inizio collegamento webinar per partecipanti in remoto

Ore 11.00 – Sostenibilità, Recovery Plan, Green New Deal EU: la società Benefit lo strumento per accedere ai fondi europei ed italiani. Relatore Marco Ceruti, Dottore Commercialista e Co-founder Re-solution Hub SBr.l.

Ore 11.45 – Fare impresa come società Benefit: profili legali Relatore Gianluca Albè – Avvocato e Managing Partner di A&A Studio Legale

Ore 12.25 – Telematica 4.0 e riduzione della CO2 – Le flotte aziendali: la soluzione ReMob! – con Webfleet Solutions. Relatore Marco Federzoni – Sales Director Italy Webfleet Solutions

Ore 12.40 – Q&A

Ore 13.00 – Termine del convegno