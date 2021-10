Sognare con l’arte, nella Giornata delle Famiglie al museo nel Varesotto

Sono diverse le realtà museali della provincia di Varese che aderiscono alla Giornata nazionale delle Famiglie al museo, Famu 2021 indetta per domenica 10 ottobre con attività, laboratori, eventi e speciali visite guidate dedicate ai bambini e ai loro genitori.

“Nulla accade prima di un sogno” è il tema scelto per la @Famu 2021 perché “ogni visita al museo può essere un bellissimo viaggio nel sogno – scrivono i promotori – Dopo un anno trascorso tra le mura di casa, con musei e molte attività indirizzate ai bambini chiuse, il tema vuole evidenziare l’ importanza di avere spazi ed occasioni per esprimere le proprie emozioni”.

Somma Lombardo – ore 15

I SOGNI SON DESIDERI….ED IL SOGNO REALTA’ DIVERRA’

Castello Visconti di San Vito – Piazza Scipione, 2

In linea con il tema della Famu 2021 domenica 10 il Castello diventa lo scenario perfetto per raccontare la fiaba di Cenerentola, in un percorso itinerante tra le incantevoli sale, oggetti preziosi, topini, zucche e scarpette di cristallo.

La partenza, riservate ai bambini, è prevista per le ore 15 dalla biglietteria del castello. In caso di numerose prenotazioni potrà essere previsto un ulteriore giro alle 16.15. Attività adatta per bambini dai 4 ai 7 anni. Il biglietto è di 5 euro a partecipante.

Possibilità di visita del castello per i genitori con biglietto speciale.

Per maggiori informazioni e prenotazioni (obbligatorie), contattare il museo ai numeri

0331 256337 o 3667507462, oppure inviare una mail a castellovisconti@libero.it.

Busto Arsizio – ore 15.30 – 17

LA VALIGIA DEI SOGNI

Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna – piazza Vittorio Emanuele II 2

Una valigia è molto più di un bagaglio: parla molto di noi e di chi siamo! Fa rima con viaggi, sogni, desideri, emozioni. I bambini andranno alla scoperta delle valigie di Fiber Art di Lydia Predominato esposte a Palazzo Cicogna, e poi proveranno a costruire la propria valigia dei sogni!

L’attività è dedicata a bambini dai 6 ai 10 anni.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria tramite piattaforma Eventbrite, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Ogni bambino partecipante potrà essere accompagnato da al massimo un adulto, provvisto di Green pass e che avrà la possibilità di partecipare a un approfondimento sulla collezione museale, a cura di un operatore dei Servizi educativi Museali.

Per maggiori informazioni: didattica@comune.bustoarsizio.va.it.

Castiglione Olona – ore 16-17.30

MANOLESTA AL MUSEO

Museo della Collegiata – via Card. Branda 1

Si tratta di un racconto alla scoperta del linguaggio delle mani nelle opere del Museo, a cura di Laura Marazzi.

Manolesta è una mano che qualche volta s’infila senza permesso nelle tasche altrui: si arrabbia spesso e non sta mai composta. Ora però vorrebbe diventare una mano di buone maniere e imparare a parlare con gentilezza. Manolesta andrà in Collegiata e in Battistero perché ha saputo che qui Masolino è riuscito a dipingere mani aggraziate, capaci di dire tante cose in modo educato e dolce: sarà contenta se qualche bambino la accompagnerà!

Al termine del percorso nel laboratorio nasceranno nuove Manoleste.

Il percorso con laboratorio è per bambini da 5 a 9 anni, con sconto sul biglietto per famiglie – Bambino 4 €, adulto 6 €, biglietto famiglia (2 adulti + 2 o più bambini) 16 €

Prenotazione obbligatoria, inviando una mail a: didattica@museocollegiata.it.