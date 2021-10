Sonia Serati sui banchi della minoranze con Più Gallarate: “Opposizione costruttiva”

«Noi siamo seduti tra i banchi dell’opposizione, ma saremo costruttivi». Lo assicura Sonia Serati, già candidata sindaca di PiùGallarate e oggi consigliere comunale di minoranza. Dopo Massimo Gnocchi, anche Serati apre poi timidamente a una collaborazione con Margherita Silvestrini, la candidata sindaca del centrosinistra che aveva chiesto una sorta di “fronte unitario” delle opposizioni.

«Nella nostra campagna elettorale noi abbiamo chiesto fiducia alla cittadinanza sulla base di una proposta alternativa ai due schieramenti principali, il centrodestra e centrosinistra» dice Serati, nello spiegare perché il suo atteggiamento dalle file della minoranza sarà costruttivo. «Abbiamo lanciato una proposta che fosse pragmatica e basata su alcune idee e proposte molto chiare».

Valutazione caso per caso, dunque, di fronte ai provvedimenti amministrativi: «Se le proposte della maggioranza andranno nella direzione della migliore opportunità per la città, noi saremo disposti a valutarle. Allo stesso modo non faremo sconti all’amministrazione, se ci sarà qualcosa che non ci convincerà faremo un’opposizione ferma cercando sempre la collaborazione con tutte le forze presenti in Consiglio».

«Non abbiamo pregiudizi nei confronti del sindaco, nonostante lui sostenga che la nostra sia stata una campagna elettorale contro di lui. La nostra. è stata una campagna elettorale per offrire un’alternativa. Una parte della cittadinanza ci ha creduto, non piccola, considerato che partivamo da zero, e noi a questi cittadini che ci hanno votato dobbiamo rendere conto della nostra azione. La nostra sarà un’azione costruttiva e non di barriera, tantomeno sarà una concessione in bianco alla maggioranza. Nella passata legislatura è venuto meno l’ascolto a talune proposte intelligenti da parte dell’opposizione. Se fosse stato fatto, per es. riguardo il pgt, si sarebbe evitato probabilmente qualche guaio. Ci auspichiamo che il sindaco avrà imparato e avrà un atteggiamento diverso e aperto anche a quella parte della città che non ha votato per lui».

Quanto all’idea di fronte comune tra le minoranza, «a maggior ragione se siamo disponibili verso la maggioranza lo siamo anche nei confronti delle altre opposizioni». «Accolgo l’appello di Margherita Silvestrini ad avere un atteggiamento di collaborazione» dice dunque la consigliera di PiùGallarate. Sulla proposta di Silvestrini si era espresso anche l’altro candidato sindaco entrato in consiglio, Massimo Gnocchi, che aveva chiesto di ripartire da un’azione su singoli temi, primo tra tutti quello dell’ospedale e della qualità delle prestazioni sanitarie.