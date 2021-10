Spettacolo teatrale e merenda gratuiti al Sacro Monte di Varese, ma solo a chi arriva a piedi

Nei sabati di ottobre la Via Francisca aspetta tanti piccoli pellegrini per offrire loro e alle loro famiglie la possibilità di vivere delle giornate speciali. Quattro camminate adatte a tutti, da 0 a 400 anni, immersi nel verde e sempre accanto al bene più prezioso del nostro territorio: l’acqua.

Passeggiate facili in quattro luoghi simbolo della provincia, dove l’elemento dell’acqua è sempre protagonista. Un momento conviviale per sentirsi pellegrini e turisti a casa proprio per un giorno: pomeriggi all’aria aperta e contesti magici attendono i partecipanti, sulle orme degli antichi passi di monaci e imperatori. Un’ottima occasione per scoprire insieme ai nostri bimbi il valore del tempo e del cammino lento.

Dopo il grande successo della prima puntata, la camminata da Ghirla a Ganna di sabato 9 ottobre che ha visto protagoniste quasi 200 persone di cui più di 100 bambini, è la volta del luogo simbolo di Varese: il Sacro Monte, punto di arrivo della seconda tappa della Via Francisca del Lucomagno.

La partecipazione a uno o più eventi è gratuita, occorre solo registrarsi qui:

bit.ly/PrenotaCamminateOttobreFrancisca

Ecco il dettaglio del programma di sabato:

Ore 14:00 ritrovo presso la prima cappella del Sacro Monte di Varese

Ore 14.15 circa, partenza

Ore 15:00 spettacolo teatrale a cura di Progetto Zattera Teatro e piccola merenda offerta da Coop Lombardia

Al termine dello spettacolo ogni partecipante è libero di rientrare come preferisce



I Laghi di Ghirla e di Ganna coi loro mulini, il panorama sul Lago di Varese, il lento scorrere del fiume Olona sono solo alcuni degli elementi che hanno valso alla Francisca il titolo di Via dell’acqua, volano di un nuovo turismo green e del divertimento “slow”. Ecco perché Alfa, gestore del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese, ha scelto di valorizzarla con questo ciclo di eventi.

Gli appuntamenti successivi:

23 ottobre con “Una camminata lungo il fiume attraverso 1000 anni di storia”

Si camminerà da Castiglione Olona al Monastero di Torba. Alla fine della passeggiata al Monastero di Torba lo spettacolo “Mostri, elefanti, canzoni”. Dai 6 anni ingresso al Monastero 3,50 €

30 ottobre con “Storia di un fiume da tutelare”

Si camminerà dalla valle Olona ai Calimali. Alla fine della passeggiata ai Calimali lo spettacolo “Storie da saltimbanchi”