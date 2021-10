Sport e alimentazione per ragazzi e professionisti: un convegno a Varese in Sala Montanari

Messa alle spalle la Tre Valli Varesine “pedalata”, prosegue il programma di attività collaterali legate alla grande classica del nostro ciclismo, allestito dall’associazione di appassionati (la “Tre Valli Varesine APS”) fondata nel 2020 e presieduta da Sergio Terzaghi.

Martedì prossimo, 19 ottobre, dalle 20,45, l’associazione presenta una interessante conferenza intitolata “Attività sportiva ed alimentazione dall’età scolare allo sport professionistico”: l’appuntamento si terrà nella Sala Montanari di via dei Bersaglieri 1 a Varese. L’incontro non è rivolto solo al mondo del ciclismo ma è valido sia per tutti gli sportivi sia per i genitori che vogliono approfondire il legame tra alimentazione e sport per i propri figli.

Moderati dal giornalista sportivo Francesco Pierantozzi di Sky, interverranno il professor Massimo Agosti (pediatra e neonatologo, direttore del Dipartimento Neonatologia, Terapia Intensiva Neonatale e Pediatria ASST Sette Laghi), la professoressa Silvia Salvatore (docente all’Università dell’Insubria e responsabile dell’Area Motilità Gastrointestinale dell’ospedale “Del Ponte”) e la professoressa Elena Casiraghi (docente di Teoria dell’Allenamento presso l’Università degli Studi di Pavia).

L’Associazione Tre Valli Varesine ha in programma altri tre incontri tra ottobre e novembre, tutti al martedì. Il 26 ottobre il giornalista e scrittore Maurizio Crosetti presenterà il libro “I Campionissimi”; il 9 novembre l’atleta Toni Milano parlerà del tema “Disabilità e sport oggi. Soddisfazioni, limiti e propositi” mentre il 23 novembre ci sarà la conferenza dal titolo “La preparazione fisica e mentale nel ciclismo”.

La serata è realizzata in collaborazione con la S.C. Alfredo Binda, con il contributo di Regione Lombardia e con il patrocinio dei Comuni di Varese e Busto Arsizio, della Camera di Commercio e della Varese Sport Commission. Per l’accesso alla sala è necessario essere in possesso del Green Pass.