Sport risorsa di comunità: la Unione Sportiva Acli in festa a Quinzano e Sumirago

Anche quest’anno, il 9 e 10 ottobre, si terrà la Giornata nazionale US Acli “Lo sport che vogliamo: risorsa per le comunità”.

Una «iniziativa fortemente voluta dalla nostra base associativa per rendere visibile l’impegno US Acli per uno sport accessibile e inclusivo». Una giornata di sport che si realizza in contemporanea su tutto il territorio nazionale ma che si differenzia in base alle esigenze sportive e sociali locali e alla conseguente proposta US Acli, mettendo in evidenza le potenzialità e le responsabilità dello sport per la crescita culturale e sociale del territorio e dei cittadini. Gli eventi sportivi avranno l’obiettivo di accompagnare la ripresa delle attività US Acli e delle associazioni sportive di base post-Covid dando visibilità alla loro proposta e alla loro capacità di garantire prossimità e socialità, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie al contenimento della pandemia.

U.S. Acli Varese propone un weekend ricco di iniziative di integrazione culturale e sociale, ma anche esibizioni e spettacoli a cura delle varie associazioni affiliate.

La giornata nazionale dell’U.S Acli Varese avrà inizio sabato 9 ottobre al campo sportivo dell’Oratorio di Quinzano di Sumirago, dove avranno luogo un quadrangolare di pallavolando sulla sabbia, prove di pattinaggio freestyle ed un torneo di calcio a 7. Questa nuova edizione del “Torneo delle Nazioni” prende spunto dalle edizioni precedentemente sperimentate da US Acli Varese.

«Il nostro obbiettivo è promuovere la pratica sportiva come strumento di inclusione e riscatto sociale», spiegano gli organizzatori. «Vogliamo favorire l’aggregazione e l’incontro tra culture diverse; al torneo parteciperanno comunità di stranieri e immigrati presenti sul nostro territorio che si affronteranno in una giornata ricca di partite».

La giornata di sabato prosegue al “Oak’s Wood Adventure Park” di Quinzano. Si parte dalle 14:30 con una festa sportiva al parco, passando per esibizioni e prove di: Karate, Arti Marziali, tiro con l’arco, scherma medioevale, Tai chi, Burraco e dama. A seguire, dalle 16 sono previste lezioni di postura, respirazione e una passeggiata “Nordic walking”. I

nfine, la giornata nazionale U.S. Acli si chiude domenica 10 Ottobre al campo sportivo del comune di Sumirago con la “Camminata rosa”, per la campagna di sensibilizzazione di prevenzione tumore al seno.

Per la IV giornata nazionale, U.S. Acli Varese presenta una grande varietà di eventi sportivi e socio – culturali per cercare di promuovere la realizzazione di una comunità più coesa e lanciare un segnale di ripresa delle relazioni tra le persone anche praticando attività sportive.