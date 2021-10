Stabile la situazione di pazienti positivi all’ospedale di Busto: sono 14 e l’età media è di 77 anni

Sono 14 i pazienti positivi ricoverati nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Busto Arsizio. Nessuno è assistito con la ventilazione artificiale, mentre l’età media è di 77 anni.

Nell’ultimo mese, dunque, la situazione è rimasta stabile: lo scorso 28 settembre si contavano 11 ricoverati positivi al SarsCoV2 con un’età media di 70 anni.

Nei tre pronto soccorso dell’ASST Valle Olona, questa mattina, non si registravano casi riconducibili alla malattia Covid.

Afferma il Direttore sanitario dell’ASST Valle Olona, dottor Claudio Arici: «L’impegno delle strutture di ricovero per la malattia da Covid19 dell’ASST si mantiene stabile. Alla stessa data dello scorso anno, giusto per confronto, avevamo 117 ricoverati Covid, di cui 10 in terapia intensiva. Era da poco iniziata la seconda ondata, ma a quel tempo avevamo solo mascherine, distanziamento sociale e, nonostante fossimo ancora in regime di semi lockdown, la seconda ondata ha visto un crescendo di casi, con un picco di oltre trecento ricoverati per Covid contemporaneamente tra novembre e gennaio. Solo da marzo/aprile 2021 la curva dei ricoverati ha evidenziato un trend stabile di discesa. Sono dati incoraggianti, quelli di questi ultimi giorni, ma non ancora sufficienti per abbassare la guardia».