Storie di santi nell’arte e apertura di Ognissanti al museo della Collegiata

Il Museo della Collegiata sarà eccezionalmente aperto anche lunedì 1 novembre (10.00-13.00/15.00-18.00): una possibilità in più per avvicinarsi all’arte di questa perla del Quattrocento, tra i colori degli affreschi di Masolino e compagni, in grado di ravvivare anche le giornate più spente.

In vista di Ognissanti, giovedì 28 ottobre (ore 15) il Museo propone una speciale visita dedicata all’iconografia dei santi, immersi nell’arte del luogo, tra storia e leggenda.

Qual è il santo con i sassi, quale con la graticola, quale con il flagello? Cosa ci fanno sempre insieme un leone, un’aquila, un toro e un angelo? Una piacevole opportunità per imparare a individuare alcuni santi in opere d’arte note e meno note, partendo dai loro attributi iconografici e risalendo all’origine dei rispettivi significati.

La visita “Storie di santi nell’arte“, a cura di Laura Marazzi, è a prenotazione obbligatoria via mail (didattica@museocollegiata.it) ed è compresa nel costo del biglietto d’ingresso (6 euro).

ORARIO MUSEO

Da mercoledì a sabato 9.30 – 12.30 / 14.30 – 17.30

Domenica 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00

Lunedì e martedì chiuso (per i gruppi possibilità di apertura straordinaria), ad eccezione di

lunedì 1 novembre, aperto con orario festivo 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00

Accesso senza prenotazione; prenotazione obbligatoria solo per gruppi (più di 10 persone).

OBBLIGHI: non accedere con temperatura uguale o superiore a 37,5°; indossare sempre la

mascherina; essere in possesso della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass).