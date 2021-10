Sulle nuove maglie dell’Az Robur di Saronno il simbolo della Ciocchina

Sono state presentate venerdì mattina (22 ottobre) in conferenza stampa e indossate per la prima volta sul parquet del PalaRonchi sabato 23 ottobre, le nuove maglie dell’Az Robur, la squadra di basket cittadina che milita in serie CGold.

Le maglie, che riportano il simbolo della Ciocchina con in mano la palla a spicchi e sotto la dicitura “Saronno Città di basket” sono frutto della collaborazione tra l’amministrazione comunale (senza oneri per il Comune) e l’Az Robur avviata nei mesi estivi, subito dopo la fine dello scorso campionato che ha visto trionfare la squadra cittadina.

«Siamo consapevoli che Saronno vanta un gran numero di società sportive con cui vogliamo iniziare un discorso di promozione dello sport, in tutte le discipline che favoriscano la pratica e l’aggregazione dei ragazzi – commenta l’assessore allo Sport Gabriele Musarò – Saronno vanta poi alcune realtà d’eccellenza, come lo è la Robur Basket, che porta il nome della città in giro per la Lombardia e per l’Italia. L’iniziativa che riguarda l’apposizione sulla maglia dei giocatori dell’Az Robur di uno dei simboli cittadini va proprio in questa direzione e siamo certi che anche quest’anno la squadra ci renderà orgogliosi come ha fatto al termine della passata stagione».

E proprio questa “eccellenza” della squadra cestistica cittadina ha convinto l’amministrazione ad iniziare un percorso di collaborazione che mira a portare, come ha spiegato il sindaco Augusto Airoldi, «il nome di Saronno oltre Saronno, in quell’idea di città sconfinata che è stata una delle parole-chiave del programma elettorale di questa amministrazione”.

La nuova maglia è stata come detto indossata al PalaRonchi sabato 23 ottobre, per la quinta giornata di campionato contro Gazzada: il derby varesino contro la SetteLaghi ancora imbattuta finora è stato vinto 90-84 con un mostruoso Lorenzo Gergati autore di 33 punti e Fusella e De Capitani in doppia cifra.

«Cominciamo questa collaborazione con il Comune con grande spirito – commenta il presidente Az Robur Ezio Vaghi – Per tutto l’anno indosseremo uno dei simboli più conosciuti di Saronno sulle nostre maglie, in casa e trasferta, nei maggiori palazzetti della Lombardia, rafforzando ancora di più il nostro legame con la città. Siamo convinti che questo possa essere solo l’inizio, un gesto simbolico ma significativo per un proficuo rapporto futuro: il Comune ha dimostrato vicinanza e siamo sicuri che da questo genere di iniziative possano trarne benefici tutte le associazioni sportive del territorio».