In tanti alla castagnata del Mosè per finanziare le lucine di Natale del borgo

Le lucine di Natale del 2021 in cima l Sacro Monte avranno il profumo di castagne grazie alla bella iniziativa promossa per raccogliere fondi e rendere il borgo del Sacro Monte ancora più bello.

La castagnata organizzata per sabato 23 e domenica 24 al Mosè dal “Gruppo lucine” sta andando molto bene e lo scrive su Facebook Giuseppe Marangon, uno dei volontari, anima dell’iniziativa: “E comunque se posso dire la mia scrive – sinceramente dei soldi che guadagneremo dalla castagnata non me ne frega nulla. Si, da lunedì è vero compreremo nuove lucine, ma Il guadagno più grosso di questa castagnata è stato vedervi tutti qui, noi, i tanti amici virtuali e oggi reali, stare insieme per uno stesso fine. Questa per me rimarrà la lucina più luminosa di questo Natale”.

Lo scorso anno il piccolo borgo fu addobbato con mille lampadine e il suo fascino richiamò visitatori da ogni parte della provincia, la raccolta fondi permetterà di sostituire alcuni addobbi e acquistare nuove lucine e illuminare nuovi angoli e viuzze.