Tatuaggi, tracce che raccontano vite. Un incontro alla biblioteca di Tradate con Petali dal mondo

Alla Biblioteca Frera di Tradate una mostra fotografica e un incontro per raccontare, partendo da uno spunto inusuale, esperienze di adozione e di affido.

L’iniziativa, che porta la firma dall’associazione di famiglie adottive Petali dal mondo di Tradate, propone una mostra fotografica intitolata “La mia storia sulla pelle”, a cura del Cta di Milano, il Centro di terapia dell’adolescenza che dal 1983 opera a Milano come servizio specialistico di psicoterapia a sostegno degli adolescenti e delle loro famiglie.

La mostra è un progetto nato per dare voce ai protagonisti di storie di adozione e di affido attraverso un concorso fotografico dedicato ai tatuaggi, a cui hanno partecipato giovani uomini e donne di tutta Italia. La mostra fotografica promossa in collaborazione con Gaf Comunicazione, è stata presentata la prima volta durante la Milano Photoweek del 2o19 e fino al 16 ottobre sarà visitabile alla Biblioteca Frera di Tradate.

In concomitanza con la mostra, giovedì 14 ottobre alle 21 in biblioteca è in programma un incontro sul tema “Origini, identità, adozione: la parola ai tatuaggi”, con la partecipazione di Francesco Vadilonga psicologo e psicoterapeuta, direttore del Cta di Milano, del tatuatore Walter Lucchetti e di Rosangela Lodigiani di Petali dal Mondo.

Durante la serata si svolgerà anche una lettura teatrale a cura di Creg Scuola di recitazione.

La serata è ad ingresso libero. Per partecipare, prenotarsi sull’App C’è Posto oppure telefonare al numero 0331 841820.