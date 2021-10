Il Tavolo per il Clima al Cinema Sociale di Luino per parlare di future azioni con le scuole

(A cura di Mariella Martorana del Laboratorio Comunicazione)

Siamo felici di condividere con i lettori una bella notizia: la presentazione del progetto “Giovani del Verbano per il Clima”, di cui vi abbiamo già parlato qui, sarà possibile seguirla anche via streaming!

Varesenews, condividendo i nostri intenti, ha infatti accettato di riprendere la conferenza e trasmetterla in diretta sul canale Facebook del giornale.

Ecco perché siamo ancora più felici: condividere con la popolazione ciò che facciamo all’interno del Tavolo è il nostro intento prioritario.

A questo si aggiunge il grande progetto che stiamo organizzando con le scuole secondarie di secondo grado che verrà appunto presentato il 23 ottobre al Teatro Sociale di Luino dalle ore 10:30 alle ore 12:30. Altra buona notizia: con le nuove norme anti-covid tutti gli studenti coinvolti potranno essere presenti a teatro, con l’obbligo di green pass, non solo per ascoltare ciò che i relatori diranno loro, ma soprattutto per diventare protagonisti. Tutti i relatori saranno infatti a disposizione per rispondere alle loro domande.

Il 23 ottobre sarà una prima giornata di formazione per questi studenti che potranno conoscere, grazie a Fulvio Fagiani, co-fondatore della Rete per Clima del Verbano, quali strategie locali possono essere adottate per mitigare le conseguenze dei cambiamenti climatici.

Potranno confrontarsi con due attivisti climatici, Giovanni Montagnani ed Eleonora Ciscato, che racconteranno quali sono le loro azioni concrete, che potranno essere da modello, e come queste abbiano come conseguenza positiva non solo la tutela ambientale, ma anche la tutela dei diritti civili e della giustizia sociale.

Questo è solo un assaggio della formazione che abbiamo pensato per i ragazzi. Con Gianfranco Malagola, Alessandro Perego e Silvano Premoselli, inoltre, impareranno quali sono le principali fonti di emissione di gas climalteranti e sapranno calcolare quante tonnellate di CO2 emettono i vari combustibili.

La prima azione che faremo per rendere attivo il PCTO è far aggiornare agli studenti l’Inventario Base delle Emissioni di gas climalteranti del Comune di Luino: con un funzionario comunale aggiorneranno i dati dell’inventario andando a leggere le bollette dei consumi di energia e gas degli edifici del Comune per l’anno 2020. Per farlo in modo completo chiederanno aggiornamenti alle società di distribuzione dei vettori energetici della città; tutti questi dati serviranno per aggiornare l’inventario delle emissioni e costruire l’Osservatorio Dati Territoriali. Ma non ci fermeremo agli edifici comunali, con l’aiuto di scienziati e dei docenti i ragazzi prepareranno un calcolatore online per determinare l’impronta carbonica di ogni cittadino luinese. In collaborazione con i Laboratori che compongono il Tavolo per il Clima, definiranno azioni e buone pratiche da proporre alla popolazione per ridurre le emissioni climalteranti e con il calcolatore verificheranno l’efficacia delle azioni intraprese.

Questo è solo un assaggio della prima della quattro linee di azione previste nel progetto “Giovani del Verbano per il Clima”. Seguiteci e scoprirete i grandi obiettivi che abbiamo e che, con l’aiuto degli studenti del Liceo Sereni e dell’ISIS città di Luino, riusciremo a realizzare.

Ricordiamo quindi che questo sabato, 23 ottobre, dalle ore 10:30 alle ore 12:30, sulla pagina Facebook di Varesenews sarà trasmesso in diretta l’incontro. Vi aspettiamo!