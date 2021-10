Tentano di rubare biciclette in stazione a Busto Arsizio, denunciati due 16enni

Tentato furto di alcune biciclette all’esterno della stazione delle Ferrovie Nord di Busto Arsizio.

Domenica scorsa (24 ottobre) la Polizia di Stato di Busto Arsizio ha individuato e denunciato in stato di libertà due giovani sedicenni.

Mancava poco alla mezzanotte di domenica quando è giunta una telefonata al Commissariato di Busto Arsizio con la quale un cittadino ha riferito che tre giovani stavano cercando di rubare delle biciclette assicurate alle apposite rastrelliere all’esterno della stazione delle Ferrovie Nord.

Prontamente la pattuglia ha raggiunto il luogo indicato notando una prima bicicletta elettrica rimossa dalla rastrelliera e gettata a terra a poca distanza con ancora il blocco delle ruote inserite. Lì vicino, una seconda bicicletta mountain bike appoggiata alla rastrelliera, con la catena già spezzata di netto.

La ricerca degli autori del tentato furto, sommariamente descritti nella telefonata, ha permesso nell’arco di pochi minuti di rintracciare tre giovani che si stavano allontanando dalla stazione.

Alla vista dei poliziotti i tre ragazzi hanno tentato la fuga, bloccandosi non appena è stato intimato loro di fermarsi. Si tratta di due sedicenni e un tredicenne: il più piccolo e uno dei sedicenni si erano allontanati qualche ora prima dalla comunità che li ospita, eludendo i controlli degli educatori, per unirsi all’altro sedicenne e dedicarsi poi al furto delle biciclette lasciate legate all’esterno stazione. Il sedicenne aveva tra l’altro ancora addosso la pinza utilizzata per tagliare la catena.

I tre minori sono stati accompagnati in Commissariato e riaffidati il primo al padre, il quale era all’oscuro dell’attività del figlio e della sua presenza in stazione in piena notte, mentre gli altri due alla comunità che attualmente li ospita.

Solo per i due sedicenni è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato in concorso, conseguenza evitata dal terzo giovanissimo in quanto minore di 14 anni e pertanto non ancora imputabile.