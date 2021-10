Terzo e quinto posto per il judo varesino ai campionati di Montichiari

Numerosa partecipazione di judoka provenienti dalla provincia di Varese e dall’alto milanese al campionato italiano cadetti di sabato 2 ottobre presso il pala George di Montichiari, dopo quasi due anni di stop a causa della pandemia. In questa categoria hanno gareggiato gli atleti under 18 nati negli anni 2004, 2005 e 2006.

Oltre cento gli atleti che hanno preso parte alla manifestazione, segno che il movimento è in forte ripresa.

Già certi della partecipazione alla fase finale in programma ad Ostia il sabato 23 e domenica 24 ottobre grazie ai risultati già conseguiti Martina Vukovic (Judo Club Legnano), Angelica Zanesco (Pro Patria Busto Arsizio), Mattia Pellizzaro e Giulio Molinaro (Robur et Fides Varese).

«La Società Robur et Fides di Varese si è presentata a questo appuntamento con quattro atleti: Filippo Indelicato, Paolo D’Angelo, Gabriele Travetti e Nicolò Assi. Indelicato nella categoria kg. 73, con tre incontri vinti e uno perso, ha raggiunto il terzo posto e anche la qualificazione per la finale. Anche D’Angelo è riuscito a qualificarsi con tre incontri vinti e due persi nella categoria kg. 66 terminando al quinto posto. Nella categoria Kg. 60 Travetti nonostante una buona gara proprio nell’incontro decisivo non è riuscito a staccare il pass per la finale ed è giunto al settimo posto. Assi, nella categoria Kg +90 dopo la vittoria in un incontro lunghissimo al golden score (8 minuti), nulla ha potuto contro l’avversario successivo e pur terminando secondo non si è qualificato. Un bilancio comunque positivo per la società varesina Fijlkam, che porterà a Roma ben quattro atleti. Oltre ai già citati Indelicato e D’Angelo saranno presenti già qualificati Pellizzaro, medaglia di bronzo a giugno ai campionati nazionali, e Molinaro».

Infine, sabato 30 e domenica 31 ottobre a Cornaredo si svolgeranno le qualificazioni per i campionati italiani Esordienti B (under 15) e juniores (under 21) e le qualifiche per gli assoluti d’Italia a Gorle il 7 novembre.