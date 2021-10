The International Academy, spalanca le proprie porte ai nuovi studenti

Unica nel suo genere a livello territoriale, pronta a fornire una formazione interculturale di altissimo livello che permetterà agli studenti di essere veri «cittadini del mondo», organizzata per seguire la preparazione scolastica dai 3 ai 18 anni in maniera innovativa e coordinata, la The International Academy di Busto Arsizio è una delle perle più preziose dell’universo Acof.

«Un punto di riferimento per chi vuole proiettarsi nel futuro, apprendendo le competenze necessarie per realizzarsi in una dimensione globale, attraverso un percorso che consente ai ragazzi di usare le lingue straniere, in primis quella inglese, con padronanza ed elasticità mentale», così la preside Laura Papini ha descritto le principali qualità di questa scuola poche settimane fa, durante l’inaugurazione dell’edificio bustese di via Varzi costruito per essere il nuovo quartier generale di una proposta educativa assolutamente speciale. La quale, ora, è pronta a spalancare le porte per i tradizionali open day di orientamento a favore dei futuri iscritti e delle loro famiglie.

Un progetto con pochi pari

The International Academy è dunque un’eccellenza che ha radunato sotto di sé quattro diverse scuole, con l’obiettivo di creare un tragitto unico in cui sia possibile crescere tramite l’insegnamento bilingue e la metodologia CLIL, la quale consente allo stesso tempo l’acquisizione dei contenuti disciplinari e l’apprendimento delle lingue straniere.

Si parte dalla Nursery, per passare poi a Primary e Middle School, fino a concludere il proprio percorso nelle aule del Liceo Internazionale per l’innovazione.

La scuola superiore, in particolare, si distingue per diversi aspetti: in primis per la durata quadriennale, che parifica questa fascia d’istruzione a ciò che avviene in molti altri Paesi europei. Unico è anche il sistema di scelta dell’indirizzo, studiato per fare in modo che gli studenti prendano una decisione consapevole ed efficace, per cui esiste un biennio identico per tutti, dopo il quale si dovrà optare fra liceo Scientifico, Scienze umane, Scienze applicate o Linguistico.

Altra gemma del progetto è costituita dalla possibilità di ottenere il doppio diploma, attraverso le lezioni online realizzate in sinergia con la Mater Academy di Miami che forniscono il punteggio necessario al conseguimento del diploma statunitense una volta superato l’esame di Stato italiano.

The International Academy ha anche attivato numerose collaborazioni con varie università lombarde, offre occasioni di scambio culturale con l’estero e, sempre all’interno degli orari scolastici, organizza i corsi per ottenere certificazioni linguistiche (Cambridge, Delf e Dele) e informatiche (Eipass).

La formazione bilingue, in cui anche la padronanza della lingua italiana non passa assolutamente mai in secondo piano, consente inoltre all’Academy di essere un punto fermo nella rete del Debate, ovvero del progetto che impegna i ragazzi nel confronto e nel contraddittorio su qualsiasi tipo di argomento.

Una realtà che cura anche il benessere

Le qualità pregnanti di The International Academy non si limitano tuttavia solo alla sfera della formazione scolastica. Perché obiettivo di Acof, in ogni sua realtà educativa, è anche quello di fare in modo che ogni studente, oltre ad apprendere, riesca anche a vivere gli anni della crescita e dell’adolescenza in un ambiente che sia stimolante, socializzante e molto sereno.

La cura del benessere di ogni ragazzo è dunque prioritaria ed è per questo che è stata da tempo introdotta la figura di una psicologa specializzata che si prende cura di dialogare con gli studenti, di affiancarli nelle loro scelte e quindi di intercettare preventivamente eventuali forme di disagio. Inoltre, proprio nell’ottica di creare un sistema di protezione generale degli iscritti, la stessa attenzione viene rivolta anche a livello di prevenzione sanitaria (con l’adozione di tutte le norme e gli strumenti necessari a contrastare la diffusione del Covid-19) e di cura dell’alimentazione, per quelle fasce di età che frequentano le mense scolastiche, in tal caso attraverso l’assunzione dei principi cardine del menù SmartFood, elaborato dalla Fondazione IEO-CCM dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Il tutto avviene in stretto rapporto con le famiglie dei ragazzi, nella consapevolezza che unicamente attraverso il dialogo costante si possano trovare le soluzioni migliori per ogni esigenza.

Le date per conoscere l’Academy

Per famiglie e studenti che desiderano dunque approfondire in maniera puntuale le proposte di The International Academy, è dunque tempo di open day, organizzati da qui all’inizio del 2022 attraverso una serie di appuntamenti organizzati sia in presenza che online, ai quali bisogna obbligatoriamente prenotarsi nell’apposita area creata sul sito.

Gli appuntamenti:

Liceo Internazionale quadriennale

incontro telematico: venerdì 15 ottobre (ore 18 e 19)

incontro in presenza: sabato 16 ottobre (ore 10.30 e 11.30)

incontro in presenza per una conoscenza diretta di spazi e staff: sabato 20 novembre (ore 10.30 e 11.30)

altri incontri telematici: venerdì 19 novembre, 10 dicembre e 14 gennaio (ore 18 e 19)

Per consentire agli interessati di capire ancor meglio il metodo di insegnamento applicato in questa innovativa realtà, i giovani e i loro genitori potranno anche approfittare di due momenti speciali e assistere alle cosiddette lezioni aperte, direttamente in classe:

lezioni aperte: sabato 11 dicembre e sabato 15 gennaio

Nursery School

sabato 6 novembre e sabato 15 gennaio

Primary School

incontro in presenza: sabato 16 ottobre (ore 14.30), sabato 18 dicembre (ore 9.30) e sabato 15 gennaio (alle 9.30)

incontro telematico: sabato 13 novembre (ore 9.30)

Middle School

incontro telematico: sabato 16 ottobre (ore 9.30)

incontro in presenza: sabato 13 novembre (ore 14.30)

Per ulteriori informazioni, oltre a consultare il sito internet dell’istituto, si può contattare la segreteria didattica al numero telefonico 0331.677777 (interno 4) o all’indirizzo mail info@theinternationalacademy.it.

CONTATTI

Teh International Academy

Via Varzi, 16, 21052 Busto Arsizio VA

0331 624318

Sito