Tornano l’Ecobonus e 100 milioni di incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni: come ottenerlo

“Siamo soddisfatti per questo rifinanziamento degli ecobonus auto, che abbiamo voluto fortemente – afferma il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti – È un altro segnale concreto dell’attenzione che mettiamo per favorire la transizione verso il green agevolando i consumatori”.

Ma cos’è l’Ecobonus auto?

Si tratta di una misura promossa del ministero dello Sviluppo Economico che offre contributi per l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni. Prevista per la prima volta dalla Legge di Bilancio 2019, è poi stata rifinanziata diverse volte. L’ultima con il decreto legge approvato il 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri, che ha stabilito un fondo di 100 milioni di euro, contro i 300 milioni di cui si era parlato nelle bozze del dl.

Come si ottiene?

Il processo di ottenimento dell’Ecobonus, la cosiddetta “trafila burocratica”, non deve spaventare il potenziale acquirente. La pratica per ottenerlo è interamente in capo al rivenditore dell’auto, che dovrà registrarsi sul sito del MISE (nell’apposita sezione riservata ai rivenditori) e da lì prenotare il contributo per ogni veicolo, in base ai fondi disponibili. Prenotazione che andrà confermata entro 180 giorni, mentre all’acquirente tale importo verrà poi sottratto in compensazione dall’importo finale.

Quali auto posso acquistare con l’Ecobonus?

Partiamo innanzitutto con il chiarire di che tipo di veicoli si tratta:

Veicoli categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente con massa massima non superiore a 3,5 t.

Veicoli di categoria M1 speciali, con le seguenti sigle: SA-Camper, SC- Ambulanza, SD- Autofunebre, SH-Veicolo con accesso per sedie a rotelle.

Veicoli N1, cioè destinati al trasporto merci (autocarri e furgoni) con massa non superiore a 3,5 t guidabili con patente B

Come sono suddivisi gli incentivi

65 MILIONI di euro per veicoli M1 compresi nella fascia di emissione 0-60 g/km CO2 20 MILIONI di euro per veicoli commerciali di categoria N1 o M1 speciali, di cui 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici 10 MILIONI di euro per i veicoli M1 compresi nella fascia 61-135 g/km CO 5 MILIONI di euro per i veicoli di categoria M1 usati con emissioni comprese tra 0-160 g/km CO2

A quanto ammontano il contributo all’acquisto dell’Ecobonus?

I contributi vanno da un massimo di 6 mila ad un minino di 1500 euro per l’acquisto di un nuovo veicolo. A seconda del tipo di veicolo che si acquista, per esempio per i veicoli M1, l’ecobonus varia in base alla fascia di emissioni in cui rientra il nuovo mezzo, ossia:

Da 20 h/KM CO2 il contributo è di 6mila euro con rottamazione di un vecchio veicolo e di 4mila senza rottamazione Da 21 a 60 g/KM CO2 il contributo è di 2’500 euro con rottamazione di un vecchio veicolo e di 1’500 senza rottamazione Da 61 a 135 g/KM CO2 il contributo è di 1’500 euro con rottamazione

Ulteriori approfondimenti:

Nell’apposita sezione del sito del MISE trovate tutte le risposte alle domande frequenti e tutte le normative inerenti all’Ecobonus.

Per il dettaglio di tutte le ulteriori agevolazioni cliccare qui