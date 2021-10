Tosi di Legnano: «Pronti al controllo del green pass. Una sicurezza per tutti gli ambienti di lavoro»

La Franco Tosi di Legnano, storica azienda metalmeccanica, è pronta per la verifica della validità del Green pass dei lavoratori e non. Il controllo sarà effettuato manualmente: all’entrata della fabbrica, come da regolamento, il personale incaricato verificherà ogni giorno il certificato verde.

Il controllo, come ci ha spiegato Barbara Di Febo in Presezzi alla guida della Franco Tosi di Legnano, «sarà richiesto ogni giorno prima dell’inizio dell’attività lavorativa. Il Green Pass sarà controllato a tutte le persone che si presenteranno all’entrata dell’azienda sia che siano interni, sia che siano esterni alla società». Ogni incaricato utilizzerà l’applicazione “Verifica C19” sviluppata dal Ministero della Salute.

L’imprenditrice, contattata a 24 ore dall’entrata in vigore dell’obbligo, si è detta fiduciosa: «Oggi ritengo la verifica una sicurezza per tutti gli ambienti di lavoro. È una regola utile a scongiurare un altro lockdown, che nessuno può di nuovo permettersi. Inoltre, i numeri della diffusione del contagio dimostrano che siamo sulla strada giusta».