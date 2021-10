Totem per “leggere” il Green Pass, così a l’azienda di informatica velocizza i controlli

Un totem all’ingresso dell’azienda per “leggere” il green pass ai lavoratori evitando le lungaggini del controllo manuale. Lo strumento informatico è stato introdotto dalla DSC Digital Sistem Computers Srl di Legnano per gestire in modo semplificato la lettura del certificato verde, obbligatorio da domani (15 ottobre) per tutti i lavoratori.

«Essendo la nostra un’azienda informatica siamo avvantaggiati sul fronte tecnologico – commenta Franco Cordano, titolare dell’azienda presente da 40 anni a Legnano e socio di Confartigianato Imprese Alto Milanese -. Il sistema è semplice ed è lo stesso che viene utilizzato per misurare la temperatura. Per la lettura è sufficiente avvicinare il qrcode del green pass al dispositivo: un messaggio sonoro conferma che tutto è andato a buon fine avvertendo la persona che è presente all’ingresso dell’azienda a distanza di qualche metro. Abbiamo inoltre previsto, a campione, controlli manuali».

L’azienda conta una quarantina di dipendenti: 30 lavorano nella sede aziendale, i restanti 20 operano presso i clienti (in questo caso ospedali) che richiedono loro direttamente il certificato.

La percentuale dei lavoratori vaccinati è nella media nazionale: su 40 dipendenti, solo tre sono sprovvisti di green pass: «Non abbiamo fatto nessuna indagine – spiega Cordano – ma siamo a conoscenza di questi casi: dipendenti che per paura non sono vaccinati e che dovranno effettuare il tampone. Due operano in ospedale e per loro la situazione è ancora più delicata».

Il sistema è già stato testato: «Abbiamo già fatto alcune prove per verificare il corretto funzionamento del totem – sottolinea il titolare – Una spesa burocratica a nostro carico che, contiamo, possa essere uno strumento utile a velocizzare i controlli auspicando una ulteriore semplificazione da parte del Governo».