Il traffico illecito di rifiuti, viaggi gratis per i giovani e il record di Dario nel podcast dell’11 ottobre

Le principali notizie di lunedì 11 ottobre

Materiali provenienti da cantieri triturati e lavorati in impianti non idonei per abbattere i costi di smaltimento dei rifiuti che diventavano il “riempitivo” anche per opere pubbliche recentemente inaugurate. È il quadro che emerge da una vasta operazione coordinata dalla direzione distrettuale Antimafia di Milano e che non a caso prende il nome di «Terre Fantasma» a cui hanno lavorato i carabinieri e i finanzieri del Comando Provinciale di Como: i militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 cittadini italiani. Il materiale rigenerato, stoccato a Rovellasca, era stato utilizzato per la realizzazione di opere pubbliche quali il centro sportivo di Cislago (opera a carico della autostrada Pedemontana Lombardia S.p.A.) e sulla linea Milano Saronno nella stazione ferroviaria di Garbagnate Milanese

È stabile all’ospedale di Varese, il numero di pazienti ricoverati per Covid o risultati positivi al tampone. Rispetto alla scorsa settimana si è passati da 20 a 21 degenti mentre altri dieci sono in attesa dell’esito del tampone, tra cui alcune donne del reparto di ostetricia. In leggero aumento i posti occupati di terapia intensiva passati da 6 a 8 ( ricordiamo che la terapia intensiva varesina è nella rete regionale, a disposizione di tutti gli ospedali lombardi). Una sola la Cpap utilizzata mentre non si registra alcun decesso dallo scorso 4 ottobre.

La Commissione Europea regalerà pass ferroviari a 60mila ragazzi e ragazze di tutta Europa di età compresa tra i 18 e i 20 anni. Sarà possibile presentare domanda dalle 12.00 di domani, 12 ottobre, alle 12.00 del 26 ottobre. I candidati selezionati potranno viaggiare tra marzo 2022 e febbraio 2023 durante l’ Anno europeo dei giovani, per un periodo massimo di 30 giorni. Poiché l’andamento della pandemia è ancora incerto, a tutti i viaggiatori saranno offerte prenotazioni flessibili

Da venerdì 15 ottobre in Lombardia scatta la possibilità di accendere gli impianti di riscaldamento, ma se fa freddo si può anticipare di qualche giorno. Per la zona termica di riferimento per le città della Lombardia – la zona E – la normativa in vigore sugli impianti di riscaldamento consente l’accensione nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile, per un numero massimo di 14 ore giornaliere, comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00.

Lo spirito dell’impresa è ben sintetizzato dalla maglietta che indosserà: “C’è chi ci prova”.

Protagonista Dario Marsilio da Castello Cabiaglio, ex scout e papà di quattro bimbi – che vuole stabilire il record mondiale di spostamento tra Stati in un solo giorno: l’obiettivo è toccare, in ventiquattro ore, ben cinque diversi Stati. 145 km in ventiquattro ore. Parte dallo Spluga in territorio italiano e passando da Svizzera, Lichtenstein e Austria arriva fino a Lindau Bodensee in Germania. Partenza sabato 16 ottobre alle 8 di mattina. Arrivo, chi lo sa

