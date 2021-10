Duplicazioni e nuovi indirizzi: cosa cambia nell’offerta delle scuole superiori del Varesotto

È tempo di open day e di scelte per i ragazzi che stanno frequentando l’ultimo anno del ciclo primario ( un tempo terza media). La Provincia di Varese ha rivisto percorsi e ampliato alcune opzioni, cercando di venire incontro alle richieste dei ragazzi ma anche alle esigenze di un mercato del lavoro che, nel Varesotto, è molto variegato e attivo.

UN SALONE DELL’ORIENTAMENTO VIRTUALE SEMPRE A DISPOSIZIONE

Così, mentre la decisione di spostare al Cairoli dal Manzoni il liceo socio economico ha già scatenato qualche reazione polemica, le restanti decisioni saranno meno problematiche e avranno la stessa motivazione che è quella di favorire il più possibile l’accoglimento delle domande di iscrizione dei giovani.

Per fare questo, Provincia, insieme all’Ufficio scolastico e a tutti gli istituti superiori, ha lavorato sull’orientamento così da offrire in modo chiaro ed esaustivo il ventaglio di proposte che il territorio esprime, collegandole alle competenze e abilità richieste dal mercato del lavoro. Un salone non più fisico ma virtuale, sempre accessibile, con numerosi contenuti utili all’orientamento che ha una sua piazza all’indirizzo https://www.salone-dei-mestieri.it/

PERCORSO TECNICO DEDICATO ALLA LOGISTICA AL NEWTON

Tra le novità che verranno presentate, anche il nuovo percorso tecnico dedicato alla logistica che verrà aperto al Newton di Varese: « Si tratta di un’offerta che punta a fornire preparazione nel campo dell’organizzazione complessa della logistica – spiega il dirigente Daniele Marzagalli – Al secondo anno, gli studenti cominceranno ad avvicinarsi al tema della logistica nelle tre ore di approfondimento specifico che sono diverse per ciascuno degli indirizzi nel triennio. Poi dalla terza, inizieranno con le materie collegate che vanno dallo studio dei mezzi di trasporto, ai processi organizzativi, alla distribuzione. È un campo molto importante, soprattutto nel Varesotto dove ci sono realtà come SEA o HUPAC ma anche tante aziende in cui la logistica è essenziale a livello di organizzazione produttiva. Un indirizzo che abbiamo avviato sulla scorta delle necessità di figure professionali segnalate dal tessuto produttivo. Con UNIVA, l ‘Unione degli industriali, abbiamo già pianificato degli incontri d’orientamento con le aziende che si occupano di questo settore» . A completamento delle novità che si avvieranno dal prossimo anno scolastico al Newton, segnaliamo anche l’avvio del corso serale professionale relativo al sistema moda, un’offerta mirata a raccogliere la richiesta di perfezionamento soprattutto di ragazze che possono ottenere il diploma di istruzione superiore.

SCIENZE APPLICATE A BISUSCHIO E GAVIRATE E OPERATORE INFORMATICO ALL’ENAIP

In campo liceale, dal prossimo anno sia il liceo Stein di Gavirate sia quello di Bisuschio attiveranno il percorso scienze applicate, il Crespi di Busto e il Da Vinci di Gallarate avvieranno il percorso biomedico.

In campo professionale, sempre l’istituto superiore di Bisuschio avrà il percorso di operatore sociale, mentre all’Enaip di Varese verrà attivato il corso di operatore informatico e al CFP Ticino Malpensa quello di operatore della prototipizzazione in campo meccatronico.