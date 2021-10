Trasloco provvisorio per la sede della Polizia cantonale di Locarno

La Polizia cantonale comunica che nei prossimi giorni prenderanno avvio i lavori di trasloco dei servizi attualmente attivi nel palazzo del Pretorio di Locarno in via della Pace 6.

I servizi si trasferiranno provvisoriamente (in attesa della conclusione degli interventi di restauro del Pretorio) nello stabile amministrativo “La Ferriera” ubicato a poca distanza, in via Bernardino Luini 12A.

Il trasloco è previsto in particolare dal 18 al 20 ottobre. L’operatività della Gendarmeria è garantita fino al 18.10.2021 agli sportelli del Pretorio. La mattina del 19.10.2021 gli sportelli rimarranno chiusi e dalle 14:00 riapriranno nel nuovo stabile.

Ecco gli orari di apertura ordinari degli sportelli:

Lunedì-Venerdì

08:30-12:00 / 13:00-17:00

Sabato

08:30-12:00