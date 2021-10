Trasporti scolastici: novità dal 4 ottobre ma solo nel distretto di Tradate

Da lunedì 4 ottobre cambiano orari di scuole e trasporti pubblici. Le modifiche non sono generalizzate ma riguardano il distretto di Tradate e l’istituto di Bisuschio.

Si procede, dunque, ancora in ordine sparso, in attesa di un’omogeneità organizzativa fino a oggi carente.

Autolinee Varesine modifica alcune tratte “legate alle mutate esigenze dei plessi scolastici di Bisuschio e Tradate, in vigore da lunedì 4 ottobre 2021”. In particolare, è previsto un ritorno all’organizzazione “pre covid” con un ingresso unico.

Per l’istituto di Bisuschio nuove corse aggiuntive, con bus da turismo, potenzieranno la Linea N06 (Varese-Bisuschio-Cuasso al Monte/Ponte Tresa) e la Linea L (Varese-Bisuschio), la Linea N07 (Bisuschio-Clivio/Cantello)

Modifiche e potenziamenti anche nella tratta Linea B45 (Varese-Castiglione-Gornate-Tradate) e nella Linea N27 (Morazzone-Carnago-Tradate) per le scuole di Tradate.

Ci sarà poi una nuova corsa di rinforzo alle ore 13.12 dai licei Curie, con passaggio in stazione FN alle 13.15, per Carnago/Morazzone/Varese.

Dall’11 ottobre, ulteriori novità verranno introdotte per gli istituti di Luino con potenziamento delle tratte in vista dell’adozione di un ingresso unico.

Più difficili sembrano, al momento, variazioni di altre tratte: nella città di Varese la complessità del tessuto scolastico e dei modelli orari non permette, a breve, di portare modifiche al quadro orario concordato a inizio anno.