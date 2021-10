Trenord: “Pochi addetti senza green pass, servizio regolare anche sabato 16 ottobre”

Circolazione ferroviaria regolare sulle linee Trenord venerdì 15 ottobre, giorno di introduzione dell’obbligo di presentazione del green pass sui luoghi di lavoro.

«La disponibilità di personale di riserva ha consentito di organizzare regolarmente il servizio – scrive in una nota l’azienda – pur alla luce dell’assenza di 55 dipendenti, di cui 37 tra macchinisti e capitreno, che hanno comunicato di non essere in possesso della Certificazione verde».

Per la giornata di domani, sabato 16 ottobre, sono 44 i dipendenti – di cui 32 tra macchinisti e capitreno – che hanno comunicato di non possedere il green pass e non si presenteranno in servizio. Se non si verificheranno cambiamenti nelle prossime ore, anche domani il servizio ferroviario non subirà ripercussioni.

Trenord attraverso il sito e l’App comunicherà in tempo reale eventuali modifiche alla circolazione.